Lesy ČR upravily v Bruntále 1,5 kilometru koryta Kobylího potoka, vznikly i tůně

13.1.2026 01:07 | BRUNTÁL (ČTK)
Lesy ČR upravily v Bruntále 1,5 kilometru koryta Kobylího potoka. Vzniklo tam například šest menších tůní pro vodomilné rostliny a živočichy, které zachovají hladinu i při nižších průtocích vody. Druhá etapa úprav stála 3,7 milionu korun, obě dohromady přes sedm milionů korun a spolufinancovala je Evropská unie. ČTK to sdělila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.
 
"Po odstranění veškerých betonových opevnění jsme koryto rozvolnili a prodloužili. Dnes je různě hluboké, obložené kamenem a přirozeně meandrující, takže voda zůstává v krajině. Navíc jsme podpořili biodiverzitu," uvedl vedoucí Správy toků pro povodí Odry z Lesů ČR Pavel Němčanský. Na březích také rostou desítky nově vysazených stromů a keřů.

Jouklová uvedla, že správci toků chystají další etapu úprav Kobylího potoka bezprostředně za hranicí zastavěného území.

