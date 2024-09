Lesy ČR vypsaly pětiletý tendr 2025+ na lesní práce a těžbu za 1,2 miliardy korun

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) vyhlásil pětiletý tendr 2025+ na lesní práce a prodej dřeva. Odhadovaná hodnota soutěžených služeb a prací je 1,2 miliardy korun, objem dřeva k těžbě činí půl milionu metrů krychlových. Uzávěrka pro podání nabídek je 15. října. Tendr je rozdělen na 12 zakázek, vítězné firmy by měly pro LČR pracovat od ledna 2025 do konce roku 2029. ČTK to dnes řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi.Proti minulým letům je rozsah tendru finančně i objemem těžby násobně menší. Je to dáno tím, že většinu zakázek z pětiletého tendru 2020+, které se měly opět soutěžit letos, podnik předčasně ukončil s odezníváním kůrovcové kalamity a změnou podmínek plnění kontraktů. Předčasně ukončené zakázky Lesy ČR zahrnuly již do tendru 2023+, který měl hodnotu prací téměř 12 miliard korun a objem dřeva k těžbě 11 milionů metrů krychlových. Loňský tendr 2024+ měl hodnotu 5,2 miliardy korun a objem těžby 5,1 milionu metrů krychlových.

Letos soutěžených 12 zakázek zahrnuje těžbu na 45 000 hektarech lesa, ročně půjde asi o 140 000 metrů krychlových dřeva. Firmy také zajistí obnovu 2000 hektarů lesa, ročně asi 400 hektarů. "Výrazný podíl soutěžených pěstebních činností souvisí s péčí o mladé lesní porosty na obnovených plochách po kalamitě," uvedl generální ředitel LČR Dalibor Šafařík.

Tendry jsou dvojího typu. Na osmi jednotkách budou lesnické firmy dělat takzvanou komplexní zakázku, která zahrnuje pěstební práce a těžbu dřeva, jež firmy budou i samy prodávat. Na čtyřech jednotkách budou firmy dělat pouze pěstební práce a těžbu, vytěžené dřevo si zobchodují samy Lesy ČR. Sedm zakázek bude pětiletých, dvě dvouleté, dvě čtyřleté a jedna tříletá.

Zakázky z loňského tendru 2024+ si rozdělilo 20 firem. Z 59 podepsaných jednotek získala nejvíce společnost Jihozápadní dřevařská, a to devět kontraktů. Za ní následovaly firma 1. písecká lesní a dřevařská s osmi kontrakty a firma Lescus Cetkovice s šesti smlouvami. Na jedné jednotce podnik řízení zrušil, protože vybraný dodavatel odmítl uzavřít smlouvu.

Každoroční zadávání lesnických prací soukromým firmám je základním nástrojem hospodaření podniku v lesích. Smluvní partneři Lesů ČR by měli ročně vytěžit zhruba 6,9 milionu metrů krychlových dřeva z předpokládaných celkových zhruba osmi milionů metrů krychlových. Vlastními kapacitami, které jsou především soustředěné v pěti lesních závodech, podnik zajišťuje kolem 14 procent těžeb dřeva.

Prostřednictvím komplexní zakázky nechá podnik firmám zobchodovat asi 48 procent z osmi milionů metrů krychlových těženého dřeva. Zbytek dřeva si prodá různými obchodními kanály sám.

Lesy ČR letos očekávají meziroční pokles hrubého zisku o 57 procent asi na dvě miliardy korun z loňských 4,77 miliardy korun. Hlavním důvodem poklesu zisku bude nižší příjem z prodeje dřeva. Podnik také získá méně peněz na dotacích a s poklesem úrokových sazeb mu klesnou i finanční výnosy.

