Lidé a obce se budou moci vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách
Těžbu plánuje společnost Geomet, v níž většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ, zbylých 49 procent má australský holding EMH. Rudu s obsahem lithia chce získávat hlubinným způsobem. Zastupitelé Ústeckého kraje v únoru napodruhé schválili vymezení koridoru pro těžbu lithia v Krušných horách. Místopředseda představenstva společnosti ČEZ Pavel Cyrani tehdy řekl, že těžba a zpracování nerostné suroviny, která se využívá při výrobě baterií, s výší investice 42 miliard korun patří mezi největší transformační projekty v Ústeckém kraji.
Obyvatelé Teplicka vyjadřují už několik let obavy z dopadů na zdraví a kvalitu života, upozorňují na nestabilní cenu lithia či na možnou změnu postoje k těžbě v Německu. Strach mají z nárůstu dopravy, zničení životního prostředí. Starosta Dubí Jiří Kašpar (ODS) opakovaně uvádí, že pro obyvatelé je důležité, jaký dopad bude mít případná těžba na jejich život. Panuje podle něj obava z nárůstu dopravy, zničení statusu lázní, turistických cest. "Dneska je tam nádherná příroda, která měla být součástí CHKO Krušné hory. A panuje obava, zda z toho bude město nějak profitovat. Když se v minulosti těžilo uhlí, část katastru zmizela, lidé dostali 2000 korun pohřebného a to bylo všechno," uvedl již dříve starosta.
Po posouzení vlivu na životní prostředí bude následovat příprava dokumentace ke stavebnímu povolení. Se zahájením projektu se předběžně počítá v roce 2030. Těžbu lithia v minulosti zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v nařízení o kritických surovinách.
