https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-a-obce-se-budou-moci-vyjadrit-k-dopadum-tezby-lithia-v-krusnych-horach
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lidé a obce se budou moci vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách

7.5.2026 10:21 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | abejorro34 / Flickr
Ministerstvo zveřejnilo dokumentaci k vlivu těžby lithia a zpracování rud na Cínovci v Krušných horách na životní prostředí (tzv. EIA). Jakmile bude informace na portálu České informační agentury životního prostředí (Cenia) zveřejněná na úřední desce Ústeckého kraje, začne třicetidenní lhůta na zaslání připomínek. Roční kapacita těžby má být 3,2 milionu tun, roční produkce uhličitanu lithnného 37 500 tun.
 
Horní závod bude na Cínovci, odkud bude ruda přepravována štolou nebo závěsným pásovým dopravníkem. S překladištěm se počítá v průmyslovém areálu Dukla západně od železniční stanice Teplice Lesní brána. Vytěžená ruda se bude zpracovávat v prostoru bývalé tepelné elektrárny Prunéřov I na Chomutovsku. Zbytkové materiály se mají ukládat v Dolech Nástup Tušimice u Chomutova. Záměr je plánován na 30 let.

Těžbu plánuje společnost Geomet, v níž většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ, zbylých 49 procent má australský holding EMH. Rudu s obsahem lithia chce získávat hlubinným způsobem. Zastupitelé Ústeckého kraje v únoru napodruhé schválili vymezení koridoru pro těžbu lithia v Krušných horách. Místopředseda představenstva společnosti ČEZ Pavel Cyrani tehdy řekl, že těžba a zpracování nerostné suroviny, která se využívá při výrobě baterií, s výší investice 42 miliard korun patří mezi největší transformační projekty v Ústeckém kraji.

Obyvatelé Teplicka vyjadřují už několik let obavy z dopadů na zdraví a kvalitu života, upozorňují na nestabilní cenu lithia či na možnou změnu postoje k těžbě v Německu. Strach mají z nárůstu dopravy, zničení životního prostředí. Starosta Dubí Jiří Kašpar (ODS) opakovaně uvádí, že pro obyvatelé je důležité, jaký dopad bude mít případná těžba na jejich život. Panuje podle něj obava z nárůstu dopravy, zničení statusu lázní, turistických cest. "Dneska je tam nádherná příroda, která měla být součástí CHKO Krušné hory. A panuje obava, zda z toho bude město nějak profitovat. Když se v minulosti těžilo uhlí, část katastru zmizela, lidé dostali 2000 korun pohřebného a to bylo všechno," uvedl již dříve starosta.

Po posouzení vlivu na životní prostředí bude následovat příprava dokumentace ke stavebnímu povolení. Se zahájením projektu se předběžně počítá v roce 2030. Těžbu lithia v minulosti zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v nařízení o kritických surovinách.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Heiko Kuererling Shutterstock Deset let po zavření dolu na Mostecku se z něj přesouvá těžní stroj do muzea Demolice Foto: Lisa S. Shutterstock Ministerstvo životního prostředí poskytne na proměnu uhelných brownfieldů v severních Čechách 1,55 miliardy korun Spis a pero Foto: Nico Kaiser Flickr Petici proti průzkumu a těžbě nerostů u Sedlčan podepsalo kolem 6000 lidí

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist