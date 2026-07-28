Lvice Elsa, kterou stát zabavil Vémolovi, bude mít nový domov v Nizozemsku
"Po krátkodobém umístění v záchranném centru musíme zvířatům z nelegálních chovů vždy najít nový, trvalý domov. MŽP vybírá umístění pro tyto chovatelsky náročné druhy velmi obezřetně a zařízení, kam zvířata odchází, si pečlivě prověřuje," uvedla Jiří Mach z odboru druhové ochrany MŽP.
Centrum Felida se specializuje na traumatizované šelmy, jako je Elsa. "Protože již máme v našem zařízení jednu Elsu, chceme pojmenovat nově příchozí lvici jménem Zora, slovanským jménem, které znamená úsvit," uvedla Barbara van Genne Tipleaová z organizace Four Paws, která centrum provozuje. Organizace pomáhá ohroženým zvířatům od roku 1988, s českými úřady spolupracuje od roku 2018. Ve světě provozuje 13 záchranných zařízení, vedle hospodářských zvířat pomáhá divokým zvířatům, jako jsou medvědi, kočkovité šelmy nebo lidoopi držení v nevhodných podmínkách nebo žijící ve válečných oblastech.
Elsa se díky trpělivé práci a každodenní péči ošetřovatelů podle liberecké zoo postupně aklimatizovala a během několika týdnů se naučila ochotně a dobrovolně vstupovat do transportní bedny. Před převozem ji proto nebylo nutné uspávat, což vždy představuje určité zdravotní riziko. "Do svého nového domova Elsa odjíždí v dobré kondici a věříme, že ve specializovaném centru Felida bude mít výborné podmínky pro další život," dodal ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.
Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že dlouhodobě investuje do rozšiřování záchranných center pro zvířata z nelegálních chovů nebo pro handicapované chráněné druhy volně žijících živočichů. Loni vypsalo dvě dotační výzvy ve výši 115 milionů korun na modernizaci center a zlepšení podmínek péče o velké šelmy. Obdrželo šest žádostí o podporu, schváleny byly zatím tři za téměř 50 milionů Kč. Ostatní ještě úřad hodnotí.
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