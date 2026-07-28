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Lvice Elsa, kterou stát zabavil Vémolovi, bude mít nový domov v Nizozemsku

28.7.2026 14:03 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | pxhere
Lvice Elsa, kterou na začátku června ministerstvo životního prostředí (MŽP) zabavilo z nelegálního chovu zápasníka Karlose Vémoly, najde nový domov v Nizozemsku. Z dočasného azylu v liberecké zoologické zahrady šelma zamíří do centra pro velké kočkovité šelmy Felida, sdělilo ČTK ministerstvo. Nizozemská stanice se stará i o tygra Tajmira a lva Mera, kteří také pocházejí z nevyhovujících soukromých chovů v České republice.
 
Stát lvici Vémolovi zabavil, protože nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete chráněného mezinárodní úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES. Lvice má navíc podle ministerstva kompletně odstraněné drápy na předních tlapách a je tak výrazně handicapovaná pro další socializaci s jinými jedinci svého druhu. Dočasný pobyt ji zajistila liberecká zoo, která funguje jako jedno ze záchranných center CITES pro zvířata zabavená kvůli nelegálnímu obchodu. Návštěvníci mohli Elsu v liberecké zoo vidět ve venkovním výběhu od poloviny července, kdy ji skončila měsíční karanténa.

"Po krátkodobém umístění v záchranném centru musíme zvířatům z nelegálních chovů vždy najít nový, trvalý domov. MŽP vybírá umístění pro tyto chovatelsky náročné druhy velmi obezřetně a zařízení, kam zvířata odchází, si pečlivě prověřuje," uvedla Jiří Mach z odboru druhové ochrany MŽP.

Centrum Felida se specializuje na traumatizované šelmy, jako je Elsa. "Protože již máme v našem zařízení jednu Elsu, chceme pojmenovat nově příchozí lvici jménem Zora, slovanským jménem, které znamená úsvit," uvedla Barbara van Genne Tipleaová z organizace Four Paws, která centrum provozuje. Organizace pomáhá ohroženým zvířatům od roku 1988, s českými úřady spolupracuje od roku 2018. Ve světě provozuje 13 záchranných zařízení, vedle hospodářských zvířat pomáhá divokým zvířatům, jako jsou medvědi, kočkovité šelmy nebo lidoopi držení v nevhodných podmínkách nebo žijící ve válečných oblastech.

Elsa se díky trpělivé práci a každodenní péči ošetřovatelů podle liberecké zoo postupně aklimatizovala a během několika týdnů se naučila ochotně a dobrovolně vstupovat do transportní bedny. Před převozem ji proto nebylo nutné uspávat, což vždy představuje určité zdravotní riziko. "Do svého nového domova Elsa odjíždí v dobré kondici a věříme, že ve specializovaném centru Felida bude mít výborné podmínky pro další život," dodal ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že dlouhodobě investuje do rozšiřování záchranných center pro zvířata z nelegálních chovů nebo pro handicapované chráněné druhy volně žijících živočichů. Loni vypsalo dvě dotační výzvy ve výši 115 milionů korun na modernizaci center a zlepšení podmínek péče o velké šelmy. Obdrželo šest žádostí o podporu, schváleny byly zatím tři za téměř 50 milionů Kč. Ostatní ještě úřad hodnotí.

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