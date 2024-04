HP Pelzer přesune výrobu izolací z Žatce do Kadaně, lidem vadil zápach Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Společnost HP Pelzer, která v Žatci na Lounsku vyrábí od roku 1996 akustické izolace do aut, ukončuje ve městě výrobu. Přesune ji do závodu v Kadani na Chomutovsku, Žatec chce opustit do konce příštího roku. Lidem v okolí vadil hluk, prach a zápach, které ze závodu vycházely. Areál firma prodat nechce, plánuje tam výstavbu obytných domů a hal na menší výrobu. Společnost chce podle MF Dnes pro svůj záměr hledat partnery. Společnost si pronajala prostory v průmyslové zóně na okraji Kadaně. Závod o velikosti 25 000 metrů čtverečních už částečně pracuje na nových projektech. Přesun výroby ze Žatce začne letos a bude postupovat po etapách. Druhá etapa je v plánu v roce 2025, uvedl zástupce společnosti Radim Foldyna. Původně firma předpokládala, že celý přesun stihne už letos. V Žatci HP Pelzer vlastní rozlehlý areál u řeky Ohře o velikosti 14 hektarů. Mohla by zde vzniknout rezidenční čtvrť pro několik stovek obyvatel, rekreační část se sportovišti, výrobně-obchodní zóna a dopravní uzel s parkovacími plochami. Tuto vizi vedení společnosti představilo na jednání městského zastupitelstva. Na proměně areálu chce firma spolupracovat s radnicí. V Žatci firma čelí dlouholeté kritice lidí bydlících v okolí, ekologických organizací a také úřadů. Místní si stěžují na zápach, noční hluk a vysokou prašnost. Mluví také o poškození zdraví lidí, kteří v okolí továrny žijí nebo v ní pracovali. Naposledy se obyvatelé obrátili na úřady loni na podzim kvůli zápachu, který vyvolával u jejich dětí zvracení. Podle ředitele závodu Stanislava Žáka pravidelné měření neprokázalo překročení limitů. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



