Ministerstvo zemědělství dá příští rok 50 milionů na opravy kapliček či božích muk
Peníze mohou zájemcům pomoci při údržbě, obnově nebo opravách drobných venkovských staveb, které neslouží k osobnímu užívání nebo podnikání. Mohou to být kapličky, zvoničky, křížové cesty nebo boží muka, což jsou stavby v podobě sloupu či pilíře s výklenkem s reliéfem nebo obrazem Ježíše Krista. Peníze mohou být využity i na smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší a rovněž na hřbitovy a hřbitovní zdi. Tyto stavby musí stát v obcích s počtem obyvatel do 2000, či případně v části obce s méně než 500 obyvateli, pokud by se jednalo o obec s celkem až 5000 obyvateli.
U obcí s počtem obyvatel do 2000 může dotace činit až 70 procent skutečně vynaložených výdajů projektu. U obcí do 5000 obyvatel to může být do 60 procent výdajů. V obou případech může dotace dosáhnout 15 000 až 400 000 korun. Žadateli mohou být obce, spolky, nadace, nadační fondy, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo vlastníci a uživatelé staveb nebo pozemků. Podrobnosti k dotačnímu programu najdou zájemci na webu ministerstva.
