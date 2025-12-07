https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-zemedelstvi-da-pristi-rok-50-mil.na-opravy-kaplicek-ci-bozich-muk
Ministerstvo zemědělství dá příští rok 50 milionů na opravy kapliček či božích muk

7.12.2025 01:39 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Ministerstvo zemědělství poskytne v příštím roce opět 50 milionů korun na opravy a údržbu drobných kulturních památek na venkově, například kapliček, křížů a soch či takzvaných božích muk. Podle úřadu mají dotace pomoci zachovat ráz venkova, oživit ho, a tím i podpořit turistiku. Žadatelé o podporu se mohou od 2. do 15. února 2026 zaregistrovat na dotačním portálu.
 
"Nově mohou žadatelé žádat o podporu až 400 000 korun, což představuje významné navýšení oproti předchozímu limitu, který byl doposud 300 000 korun," sdělil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Celková výše podpory byla letos také 50 milionů.

Peníze mohou zájemcům pomoci při údržbě, obnově nebo opravách drobných venkovských staveb, které neslouží k osobnímu užívání nebo podnikání. Mohou to být kapličky, zvoničky, křížové cesty nebo boží muka, což jsou stavby v podobě sloupu či pilíře s výklenkem s reliéfem nebo obrazem Ježíše Krista. Peníze mohou být využity i na smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší a rovněž na hřbitovy a hřbitovní zdi. Tyto stavby musí stát v obcích s počtem obyvatel do 2000, či případně v části obce s méně než 500 obyvateli, pokud by se jednalo o obec s celkem až 5000 obyvateli.

U obcí s počtem obyvatel do 2000 může dotace činit až 70 procent skutečně vynaložených výdajů projektu. U obcí do 5000 obyvatel to může být do 60 procent výdajů. V obou případech může dotace dosáhnout 15 000 až 400 000 korun. Žadateli mohou být obce, spolky, nadace, nadační fondy, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo vlastníci a uživatelé staveb nebo pozemků. Podrobnosti k dotačnímu programu najdou zájemci na webu ministerstva.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
