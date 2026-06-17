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Ministr Červený ve čtvrtek ve Vrchlabí jmenuje nového šéfa KRNAP

17.6.2026 12:37 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Václav Zavřel / Wikimeda Commons
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne v sídle Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele parku. ČTK o tom informovali zástupci ministerstva, jméno nesdělili. Ministr ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische odvolal z funkce letos v březnu. Park dočasně vede vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus. Podle některých médií je favoritem na post ředitele parku učitel České lesnické akademie Trutnov a bývalý vedoucí Böhnischovy kanceláře Petr Moravec.
 
"Vítěze výběrového řízení oficiálně uvede do funkce podpisem jmenovací smlouvy během tiskové konference, která se uskuteční v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání Krtek pod Správou KRNAP," uvedli zástupci ministerstva.

Ministerstvo původně předpokládalo, že se nový ředitel ujme funkce 4. května, ale výběrové řízení se prodloužilo. Přihlásilo se do něj 14 uchazečů. Výběrová komise doporučila ministrovi životního prostředí tři jména uchazečů, kteří dosáhli nejvyššího bodování. Vedle Moravce jsou podle dostupných informací dalšími dvěma finalisty pracovníci KRNAP, vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči David Krause.

Moravce v dopise zaslaném v květnu ministrovi životního prostředí kritizovali zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše, kteří uvedli, že ho nechtějí v čele Správy KRNAP. Podle nich jeho profesní profil a veřejně dostupné informace o něm vyvolávají vážné pochybnosti o vhodnosti jeho jmenování do čela správy parku.

Moravce se před několika lety týkala ministerská kontrola, o které informovaly Seznam Zprávy. Kontroloři, kteří reagovali na anonymní oznámení, ve zprávě uvedli, že narazili na nesrovnalosti v Moravcově vykazování pracovní doby a užívání služebního auta a doporučili širší kontrolu, ředitel mu nakonec auto odebral. Po určitou dobu předmětného období byl podle šetření zároveň také zaměstnancem trutnovské lesnické akademie, přičemž pobíral plat od obou zaměstnavatelů. Moravec pro Seznam Zprávy k záležitosti uvedl, že si kontrolu nevybavuje a Böhnisch řekl, že ho vnímal jako člověka vhodného do kontrolní činnosti.

Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. Byl založený v roce 1963 a rozkládá se na 55 000 hektarech. Zahrnuje významnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.

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