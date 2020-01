Ministr Toman stáhl z jednání vlády strategii Lesů ČR

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ČSSD / twitter.com Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) stáhl z včerejšího jednání vlády informaci o strategii státního podniku Lesy ČR. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) stáhl z včerejšího jednání vlády informaci o strategii státního podniku Lesy ČR . Řekl to na tiskové konferenci po schůzi vlády. Důvodem jsou podle něj debaty, které se kolem strategie v posledních dnech objevily. Pirátská strana například vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vrátil ministerstvu zemědělství strategii k dopracování. Dokument podle nich obsahuje sérii podstatných vad a nesrovnalostí.

"Strategie nabyla platnosti již schválením dozorčí radou a zakladatelem. Podnik se jí řídí od září loňského roku. Na vládu šla jen pro informaci," uvedl Toman. Kritiku Pirátů odmítl. "Rozumím, že se na kůrovcové kalamitě snaží některé strany získat politické body. Ale ať nezpochybňují odborné argumenty," dodal.

Lesy ČR obhospodařují zhruba 45 procent českých lesů a 86 procent lesů ve státní správě. Starají se o 37.000 kilometrů lesních cest.

Podle strategie bude podnik Lesy ČR ve ztrátě až do roku 2023, vymaní se z ní o rok později. Loni měl podnik zisk 70 milionů korun, zatímco v předchozích letech se zisky podniku pohybovaly v miliardách. V ČR je již několik let kůrovcová kalamita, cena dříví šla natolik dolů, že stát vyplácí dotace nestátním hospodářům, aby měli peníze na novou výsadbu, protože z prodeje dříví se do zisku nedostanou.

Strategie rozvoje je podle Jana Příhody z think tanku Czech forest velmi kvalitně zpracována a racionálně popisuje současný stav i některé možné reakce. "Podstatnou otázkou je, zda je reálná úvodní vize, aby Lesy ČR byly v období 2019 až 2024 finančně samostatným hospodářem, protože v tomto období nelze v důsledku předpokládaného pokračování kalamity očekávat návrat cen dříví k normálu a zároveň je nutné počítat s razantním nárůstem nákladů na obnovu porostů," dodal Příhoda.

Koncepce také počítá se zvýšením podílu přirozené obnovy lesů ze současných méně než 30 procent na 40 procent na konci období. Od příštího roku by se mělo také rozšířit území, o něž se starají lesní závody. Měly by pak samy v příštím roce vytěžit 864.458 krychlových metrů dříví oproti 477.200 v roce letošním.

Podnik už od letošního roku změnil tendry na zpracování dřeva. Rozčlenil je do tří typů podle toho, jak je dané území zasažené kůrovcovou kalamitou.

reklama