Ministři zemí EU jednají o zlepšení životních podmínek zvířat

Ministři zemědělství zemí Evropské unie se dnes v Bruselu zabývají novými pravidly, která by zlepšila životní podmínky zvířat. Legislativní balíček navrhla minulý týden Evropská komise a hovoří se v něm například o revizi pravidel pro přepravu hospodářských zvířat. Podle českého ministra zemědělství Marka Výborného je ČR v mnoha ohledech napřed, neboť množství potřebných zákonů již v Česku bylo přijato. Praha nicméně bude pečlivě sledovat téma přepravy zvířat zejména kvůli tomu, aby tato opatření neměla negativní dopad na české zemědělce a farmáře.

"Řadu věcí máme už dávno splněnou, například zákaz chovu kožešinových zvířat jsme schválili v roce 2019 a máme rovněž schválený zákaz klecového chovu slepic," řekl českým novinářům v Bruselu Výborný. "Pro nás je hlavním tématem otázka přepravy zvířat, protože není možné, abychom novými opatřeními učinili nekonkurenceschopnými naše zemědělce či farmáře," dodal.

Zpřísnění pravidel pro přepravu hospodářských zvířat kritizoval už minulý týden ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát. Podle něj se ještě na začátku roku mluvilo o tom, že úprava bude spíše zaměřena na důslednější kontroly, nyní ale přichází dramatické zpřísnění pravidel. Komise totiž navrhuje mimo jiné zkracování maximální doby převozu na jatka. A například v době, kdy teploty překročí 30 stupňů Celsia, by se podle návrhu zvířata směla převážet jen v noci.

I podle Výborného je důležité, aby se nezkracovaly vzdálenosti, na které je možné zvířata převážet. Mohlo by to totiž ohrozit vývoz živého skotu z České republiky do oblastí mimo země EU. Návrh EK bude nyní předmětem dalších jednání na úrovni ministrů, nejspíš se ho ale nepodaří dojednat v nynějším legislativním období, takže se jím bude zabývat i příští Evropská komise, která vznikne po volbách do EP v červnu příštího roku.

Unijní ministři se budou podle Výborného dnes rovněž zabývat hodnocením prvního roku strategického rámce společné zemědělské politiky, jehož součástí jsou různá nová opatření, mimo jiné i takzvané družicové sledování půdních bloků. Podle původních informací měl tento systém přinést menší počet kontrol přímo na místě u žadatelů o dotace. "Bohužel opak je pravdou. Ukazuje se, že tak, jak má Evropská komise nastavenou metodiku, tak se naopak počet kontrol zdvojnásobil. Tohle musí přestat," uvedl český ministr. "Není možné, abychom zaváděli nové inovativní systémy a současně výrazným způsobem navyšovali počty kontrol, které zbytečně zatěžují farmáře a zemědělce," dodal s tím, že podobné problémy hlásí i jeho kolegové z dalších zemí. Evropskou komisi proto chtějí vyzvat, aby svou metodiku změnila a kontrol ubylo.

