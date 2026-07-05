https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mlade-orlosupa-z-prazske-zoo-vypustili-chovatele-ve-spanelske-andalusii
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Mládě orlosupa z pražské zoo vypustili chovatelé ve španělské Andalusii

5.7.2026 01:31 | PRAHA (ČTK)
Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha
Chovatelé vypustili do volné přírody ve Španělsku mládě orlosupa bradatého, které se letos v březnu vylíhlo v pražské zoologické zahradě. Mladá samice je v pohoří Sierra Nevada v Andalusii. Evropská populace těchto dravců je ohrožena vyhubením. Samička orlosupa se v Praze vylíhla poprvé po zhruba 20 letech.
 
"Orlosup bradatý byl v roce 2000 prvním druhem dravce, který zamířil z pražské zoo do volnosti," uvedl kurátor ptáků Zoo Praha Antonín Vaidl. Většina orlosupů odchovaných v zoo, a to včetně mláďat z jiných zoo podložených pod pražské orlosupy coby adoptivní rodiče, posílila divokou populaci.

"Na mládě jsme nyní čekali 20 let. Pauzu způsobilo hledání nového chovného páru, který se letos konečně osvědčil. Čekání se vyplatilo a třešničkou na dortu je, že geneticky cenné mládě se už ve třech měsících života připravuje na život v přírodě," řekl Vaidl.

Mládě z Prahy bylo na konci května umístěno na umělé hnízdo v Národním parku Sierra Nevada na pomezí provincií Granada a Almería. Samičku chovatelé vypustili spolu s dalšími dvěma mláďaty z chovných institucí v Rakousku a Španělsku, a to metodou takzvaného umělého hnízda. Ta spočívá v umístění skoro letuschopného mláděte na skalní římsu. Tam je následně dokrmováno lidmi přes umělou trubku a po zhruba dvou až třech týdnech vylétne vstříc samostatnosti.

Orlosupi bradatí obývají horské oblasti severní a východní Afriky a také území od střední Evropy přes Kavkaz po Čínu a Mongolsko. Vedle svého vzhledu prosluli pozoruhodnou potravní adaptací na požírání zdánlivě nestravitelných zbytků mršin - specializovali se na trávení kostí a vazivových tkání. Velké kosti obvykle pouští z výšky na skálu, aby si pochutnali nejprve na morku a poté i na úlomcích.

Evropská populace těchto dravců je ohrožena vyhubením. Pouze díky umělému odchovu a vypouštění v Rakousku, Švýcarsku, Španělsku, Itálii či Francii dnes evropská pohoří obývá nanejvýš 250 ptáků.

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