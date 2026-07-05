Mládě orlosupa z pražské zoo vypustili chovatelé ve španělské Andalusii
"Na mládě jsme nyní čekali 20 let. Pauzu způsobilo hledání nového chovného páru, který se letos konečně osvědčil. Čekání se vyplatilo a třešničkou na dortu je, že geneticky cenné mládě se už ve třech měsících života připravuje na život v přírodě," řekl Vaidl.
Mládě z Prahy bylo na konci května umístěno na umělé hnízdo v Národním parku Sierra Nevada na pomezí provincií Granada a Almería. Samičku chovatelé vypustili spolu s dalšími dvěma mláďaty z chovných institucí v Rakousku a Španělsku, a to metodou takzvaného umělého hnízda. Ta spočívá v umístění skoro letuschopného mláděte na skalní římsu. Tam je následně dokrmováno lidmi přes umělou trubku a po zhruba dvou až třech týdnech vylétne vstříc samostatnosti.
Orlosupi bradatí obývají horské oblasti severní a východní Afriky a také území od střední Evropy přes Kavkaz po Čínu a Mongolsko. Vedle svého vzhledu prosluli pozoruhodnou potravní adaptací na požírání zdánlivě nestravitelných zbytků mršin - specializovali se na trávení kostí a vazivových tkání. Velké kosti obvykle pouští z výšky na skálu, aby si pochutnali nejprve na morku a poté i na úlomcích.
Evropská populace těchto dravců je ohrožena vyhubením. Pouze díky umělému odchovu a vypouštění v Rakousku, Švýcarsku, Španělsku, Itálii či Francii dnes evropská pohoří obývá nanejvýš 250 ptáků.
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