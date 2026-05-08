Moravské Budějovice spojí re-use centrum s veřejnou sbírkou na zeleň

8.5.2026 18:33 | MORAVSKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Za použitelné věci z připravovaného re-use centra v Moravských Budějovicích budou lidé moci přispět do veřejné sbírky na péči o městskou zeleň. Podle místostarosty města Jana Švaříčka (nestraník) je to administrativně jednodušší varianta, než vybírat za věci symbolické částky. Příspěvek do sbírky bude dobrovolný. Smyslem takzvaných re-use center je opětovné využití zachovalých věcí, které by jinak končily mezi odpadem.
 
V Moravských Budějovicích bude re-use v areálu městských technických služeb. Jeho zázemí už je vybudované, vyšlo asi na 1,3 milionu korun. Pořízené bylo z dotace z operačního programu Životní prostředí, o kterou žádala městská společnosti TSMB, s. r. o. Podle jejího jednatele Františka Kuchty bude re-use centrum v provozu zřejmě od poloviny května.

"Lidé tam budou moct nosit věci a když něco dovezou na sběrný dvůr a pracovníci to zhodnotí tak, že je to ještě k využití, zařadí to do re-use centra také," řekl Švaříček.

Sbírka podle něj nevznikla za účelem konkrétní úpravy veřejné zeleně, bude záležet na tom, jak štědří lidé budou. "Na konci roku si to zhodnotíme a na další vegetační sezonu podle toho můžeme plánovat," dodal ke sbírce místostarosta.

Na Vysočině vznikla v minulých letech re-use centra ve více městech. V roce 2020 ho otevřeli v Třebíči, o rok později v Pelhřimově. Velké re-use centrum nazvané Útulek věcí funguje v Jihlavě v bývalém vojenském areálu v Pístově. Najít se v něm dá nábytek, nádobí, obrazy, kočárky, hračky, stavební materiál i nářadí a knížky. Zájemci si mohou některé věci za mírný poplatek vypůjčit, třeba nádobí na oslavy nebo lyže.

Své re-use centrum v hale u sběrného dvora bude mít letos také Žďár nad Sázavou.

