Moravské Budějovice spojí re-use centrum s veřejnou sbírkou na zeleň
"Lidé tam budou moct nosit věci a když něco dovezou na sběrný dvůr a pracovníci to zhodnotí tak, že je to ještě k využití, zařadí to do re-use centra také," řekl Švaříček.
Sbírka podle něj nevznikla za účelem konkrétní úpravy veřejné zeleně, bude záležet na tom, jak štědří lidé budou. "Na konci roku si to zhodnotíme a na další vegetační sezonu podle toho můžeme plánovat," dodal ke sbírce místostarosta.
Na Vysočině vznikla v minulých letech re-use centra ve více městech. V roce 2020 ho otevřeli v Třebíči, o rok později v Pelhřimově. Velké re-use centrum nazvané Útulek věcí funguje v Jihlavě v bývalém vojenském areálu v Pístově. Najít se v něm dá nábytek, nádobí, obrazy, kočárky, hračky, stavební materiál i nářadí a knížky. Zájemci si mohou některé věci za mírný poplatek vypůjčit, třeba nádobí na oslavy nebo lyže.
Své re-use centrum v hale u sběrného dvora bude mít letos také Žďár nad Sázavou.
reklama