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Na Bílině na Ústecku se objevila bílá pěna, pro ryby může být voda stresorem

3.7.2026 18:12 | ŘEHLOVICE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Na řece Bílina u Řehlovic nedaleko Ústí nad Labem se objevila bílá pěna. Vodohospodáři odebrali vzorky a zjistili, že voda obsahuje tenzidy, které nezpůsobují úhyn ryb, ale mohou pro ně být stresorem. ČTK to řekla mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová. Hasiči na místě nezasahovali.
 
Snímky řeky s pěnou se objevily na sociálních sítích. "Situaci řešil náš havarijní technik," uvedla Zikešová. Havárii podle ní povodí nikdo nenahlásil. "Situace se ale podle našich informací v předchozím období opakovala," uvedla.

Tenzidy jsou látky, které snižují povrchové napětí vody. Používají se v kosmetice, čisticích prostředcích. Díky své struktuře spojují mastnotu a špínu s vodou, což umožňuje jejich snadné opláchnutí.

Původce znečištění by měla řešit Česká inspekce životního prostředí. Mluvčí organizace Miriam Loužecká ČTK řekla, že inspekci v tomto ohledu nikdo nekontaktoval. Na místě nezasahovali ani hasiči, řekla ĆTK mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.

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