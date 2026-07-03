Na Bílině na Ústecku se objevila bílá pěna, pro ryby může být voda stresorem
3.7.2026 18:12 | ŘEHLOVICE (ČTK)
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Tenzidy jsou látky, které snižují povrchové napětí vody. Používají se v kosmetice, čisticích prostředcích. Díky své struktuře spojují mastnotu a špínu s vodou, což umožňuje jejich snadné opláchnutí.
Původce znečištění by měla řešit Česká inspekce životního prostředí. Mluvčí organizace Miriam Loužecká ČTK řekla, že inspekci v tomto ohledu nikdo nekontaktoval. Na místě nezasahovali ani hasiči, řekla ĆTK mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
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