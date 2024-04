Na jarní Floře Olomouc bude v expozici bonsají k vidění tis starý 500 let

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Tis starý více než 500 let bude k vidění v expozici bonsají, která bude v druhé polovině příštího týdne součástí jarní etapy mezinárodní výstavy květin Flora Olomouc. Novinářům to řekla ředitelka Výstaviště Flora Eva Fuglíčková. Areál Výstaviště Flora nedaleko centra Olomouce ožije výstavou květin od čtvrtka 25. dubna do neděle 28. dubna. Součástí jarní etapy Flory Olomouc budou zahradnické trhy, několik gastrozón a doprovodný program. Na jarní Floru dorazí do Olomouce tři stovky prodejců a vystavovatelů.

Expozice věnovaná bonsajím bude v pavilonu E, kde ji doplní čajovna s ukázkami čínských a japonských čajových rituálů. Přehlídku bonsají ve spolupráci s Výstavištěm Flora připravil sběratel bonsají Josef Valuch. "Expozice Bonsaje - umění z jiného světa bude obsahovat tři japonské zahrady různých velikostí, sestavené z kamenů, doplněné jezírkem a osazené bonsajemi. Výstavní plochu pak doplníme převážně listnatými bonsajemi, z nichž mnohé byly oceněny na evropských výstavách," uvedl Valuch.

Valuch vlastní unikátní sbírku bonsají ve Starém Městě nedaleko Uherského Hradiště. "Bonsaje, jež se podařilo panu Valuchovi shromáždit, patří mezi ty nejlepší, které jsou v Evropě k vidění. Jsem velice ráda, že jeho spolupráce s Výstavištěm Flora Olomouc pokračuje. Na jarní výstavě Flora Olomouc budou díky tomu k vidění skutečně výjimečné exponáty," podotkla Fuglíčková.

Součástí expozice bude také doprovodný program s bonsajovým poradenstvím. "Zájemci nám mohou k posouzení přinést vlastní bonsaje. Návštěvníkům pomůžeme při případném nákupu bonsají přímo na výstavě, doporučíme i vše potřebné k péči o zakoupené rostliny. Na sobotu 27. dubna v 10:00 dopoledne navíc plánujeme komentovanou prohlídku naší výstavy Bonsaje - umění z jiného světa," dodal Valuch.

Hlavní expozice jarní výstavy Flora Olomouc nazvaná Galaxie květin bude v pavilonu A vytvořena podle projektu floristy Jana Milta. Součástí výstavy bude floristická soutěž, show vítězky Mistrovství floristů ČR Kláry Franc Vavříkové či ukázky současných trendů ve floristickém umění. V květinami zaplněném pavilonu A se budou prezentovat zahradnické a umělecké školy České republiky.

V oranžerii bude expozice Unie výtvarných umělců Olomoucka v květinovém aranžmá studentů Mendelovy univerzity v Brně. V pavilonu H představí své členy Sdružení cestovního ruchu Střední Morava a Asociace soukromého zemědělství. Pavilon G bude společně s okolními plochami patřit zahradnickým trhům s nabídkou rostlin, zahrádkářských potřeb, nářadí pro kutily i domácích potřeb.

Jarní etapu výstavy květin Flora Olomouc v několika pavilonech a okolních parcích každoročně navštěvují desítky tisíc lidí.

