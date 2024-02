Na Plzeňsko se vrátili první čápi, neletěli ale z Afriky, ale zřejmě z Německa

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Návrat prvních čápů bílých po zimě hlásili tento týden lidé na některých místech v Plzeňském kraji. Čáp se objevil na hnízdě na komíně ve Spáleném Poříčí na jižním Plzeňsku, čápa pozorovali lidé také na hnízdě v Mirošově na Rokycansku. Nejsou to ale ptáci, kteří se vrátili z tradičního zimoviště v Africe, ale nejspíš trávili zimu ve Španělsku nebo v ptačích parcích v Německu. Na návrat afrických čápů si ještě počkáme, řekl ČTK vedoucí plzeňské záchranné stanice živočichů Karel Makoň. V kraji je také několik čápů, kteří v posledních letech ani na zimu neodlétají a zůstávají tu celoročně.

"Tradičně jako první se nám objevili čápi v Mirošově a ve Spáleném Poříčí, mám trochu podezření, že z Mirošova létá do Poříčí a nemůže se rozhodnout, kde bude. Ale nevím to přesně, neviděl jsem ho," řekl Makoň. Už několik let podle něj tráví zimu v Česku také dva čápi bílí v okolí Dobřan na jižním Plzeňsku, letos se rozhodl zůstat také čáp v Kdyni na Domažlicku. "Když přiletěl čáp do Mirošova, brzo se objeví také v Chebu, kam vždy přilétá brzo, ale také ne z Afriky," řekl Makoň.

Čápi bílí létají na zimoviště v Keni, Tanzanii, Senegalu i v Egyptě západní nebo východní cestou - východní vede přes Turecko, západní přes Francii, Španělsko a Gibraltar. Západní Čechy jsou na rozhraní těchto tras, řada místních čápů ale do Afriky ani nedoletí. "Zimu tráví v Německu, kde je přikrmují lidé, což není úplně ideální, nebo se přiživují na skládkách ve Španělsku," řekl Makoň. Z Afriky se do Čech vracejí na přelomu března a dubna.

Před jarním návratem čápů mají ochránci plné ruce práce s úpravami jejich hnízd. Čápi totiž každý rok hnízdo přistavují, až dosáhne i víc než metrové výšky, horního průměru kolem dvou metrů a hmotnosti několika set kilogramů. Zatěžují konstrukce a může hrozit, že by se v létě hnízdo s mláďaty zřítilo. Ochránci přírody proto velká hnízda snižují, připravují hnízdní podložky nebo stěhují hnízda na stabilnější konstrukce. Letos například na západě Čech opravili hnízdo v Chebu, dodělávají podložku v Chodové Plané, hnízdo v Bochově u Karlových Varů a čeká je ještě úprava hnízda v Poběžovicích. "Rekonstrukci čapích hnízd se věnujeme od roku 1994. Od té doby jsme udělali minimálně přes 300 hnízd - rekonstrukcí, úprav, snižování či přesunů. Děláme to po celé republice, dnes už spíš předáváme zkušenosti ostatním kolegům," uvedl Makoň.

V západních Čechách plzeňští ochránci přírody obhospodařují kolem stovky hnízd a hnízdních lokalit čápů bílých, ne všechny jsou obsazené. V minulosti čápi hnízdili na solitérních stromech, například na dubech uprostřed louky nebo mokřadu. "Ale od té doby, co využívají lidských staveb nebo konstrukcí, je třeba se o hnízda starat, udržovat je a snižovat," dodal Makoň. V ČR ví pouze o jednom hnízdě v Lednici na jižní Moravě, kde čápi bílí ještě hnízdí na stromě, ostatní jejich hnízda jsou na lidských stavbách.

