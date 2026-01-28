https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-rece-v-kvasicich-na-kromerizsku-uhynuly-labute-pricinou-je-ptaci-chripka
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na řece v Kvasicích na Kroměřížsku uhynuly labutě, příčinou je ptačí chřipka

28.1.2026 19:54 | KVASICE (ČTK)
Labuť velká (Cygnus olor).
Labuť velká (Cygnus olor).
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Agadez / Wikimedia Commons
Na řece Moravě v Kvasicích na Kroměřížsku uhynulo v uplynulých dnech několik labutí. Laboratorní testy prokázaly, že příčinou jejich úmrtí byla ptačí chřipka. ČTK to řekl ředitel krajské veterinární správy Michal Kamarád. Jde o vysoce patogenní virus H5N1, který se v České republice objevuje v posledních letech i ve velkochovech a malochovech. V souvislosti s výskytem nákazy nepřijali veterináři žádná mimořádná opatření, chovatele drůbeže v okolí však nabádají k obezřetnosti.
 
K uhynulým labutím vyjížděli hasiči k řece Moravě v Kvasicích v minulých dnech opakovaně. "U čtyř labutí byl potvrzený virus H5N1. Uhynulých labutí tam ještě bylo potom několik, ale už víceméně nebyl důvod je vyšetřovat, protože bylo prokázáno, že tam virus koluje," uvedl Kamarád.

Přenašečem ptačí chřipky jsou obvykle volně žijící ptáci, kteří viry vylučují v trusu. V souvislosti s potvrzenou nákazou doporučují veterináři chovatelům drůbeže a jiných ptáků důsledné dodržování bezpečnostních opatření v chovech. "Okolním obcím v okruhu deseti kilometrů byl zaslán dopis, aby informovaly chovatele o tom, že se tam virus u volně žijících ptáků vyskytuje. Chovatelé by měli, pokud možno, co nejlépe zabezpečit svá hospodářství před kontaktem právě s volně žijícími ptáky," řekl Kamarád.

Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky by měli chovatelé umístit do budov, popřípadě pod přístřešky, aby je nemohl znečistit trus volně žijícího ptactva. V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, vyzývají je veterináři, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili na krizovou telefonní linku 720 995 201.

Za celý loňský rok veterináři v České republice postupně potvrdili 11 ohnisek ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže. Dalších 27 ohnisek bylo v nekomerčních malochovech ptáků. U volně žijících ptáků se loni v tuzemsku ptačí chřipka prokázala na 16 různých místech.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Instalace pačích budek v Ostravě Foto: Lukáš Kaboň Magistrát města Ostravy Ptačí budky v Ostravě měly loni rekordní obsazenost Labuť velká (cygnus olor). Foto: Victor Ranedo Ekolist.cz V Hradci Králové na Plačickém písníku uhynulo několik labutí, měly ptačí chřipku Mezinárodní sčítání vodních ptáků Foto: DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň První výsledky mezinárodního sčítání vodního ptactva na řece Berounce

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist