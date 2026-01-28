Na řece v Kvasicích na Kroměřížsku uhynuly labutě, příčinou je ptačí chřipka
Přenašečem ptačí chřipky jsou obvykle volně žijící ptáci, kteří viry vylučují v trusu. V souvislosti s potvrzenou nákazou doporučují veterináři chovatelům drůbeže a jiných ptáků důsledné dodržování bezpečnostních opatření v chovech. "Okolním obcím v okruhu deseti kilometrů byl zaslán dopis, aby informovaly chovatele o tom, že se tam virus u volně žijících ptáků vyskytuje. Chovatelé by měli, pokud možno, co nejlépe zabezpečit svá hospodářství před kontaktem právě s volně žijícími ptáky," řekl Kamarád.
Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky by měli chovatelé umístit do budov, popřípadě pod přístřešky, aby je nemohl znečistit trus volně žijícího ptactva. V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, vyzývají je veterináři, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili na krizovou telefonní linku 720 995 201.
Za celý loňský rok veterináři v České republice postupně potvrdili 11 ohnisek ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže. Dalších 27 ohnisek bylo v nekomerčních malochovech ptáků. U volně žijících ptáků se loni v tuzemsku ptačí chřipka prokázala na 16 různých místech.
