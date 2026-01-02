Na Slapech začne generální oprava mostu na hrázi, vyžádá si uzavírku
Podle vodohospodářů jde o největší opravu mostu od výstavby vodního díla před 70 lety. Dělníci by měli vyměnit mostní pole a opravit nosné konstrukce. Povodí Vltavy si od toho slibuje delší životnost mostu. Práce se nijak nedotknou vlastního přehradního tělesa, provoz vodního díla nebude přerušen.
Generální oprava se připravovala pět let. "Požadavky na rozsah prací vychází z pravidelných mostních prohlídek, aby nemuselo docházet k postupnému snižování zatížení mostovky," uvedlo Povodí Vltavy na webu.
Od příštího roku bude uzavřená také silnice na hrázi Orlické přehrady. Důvodem je pokračující stavba bezpečnostního přelivu. Silnice třetí třídy mezi Solenicemi a Milešovem bude dva roky neprůjezdná, řidiči budou jezdit po objížďkách. Místní mohou využívat lávku pro pěší v Solenicích, jež byla uzpůsobena pro automobilovou dopravu.
