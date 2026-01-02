https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-slapech-zacne-v-lednu-generalni-oprava-mostu-na-hrazi-vyzada-si-uzavirku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Na Slapech začne generální oprava mostu na hrázi, vyžádá si uzavírku

2.1.2026 17:19 | SLAPY (ČTK)
Slapská přehrada
Slapská přehrada
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Zdeňka Vítková / Ekolist.cz
Na Slapské přehradě začne v lednu generální oprava mostu a silnice na hrázi. Práce potrvají do roku 2027 a vyžádají si dopravní omezení včetně úplného uzavření silnice pro auta i pěší, informovalo na webu Povodí Vltavy. Server Ekonomický deník napsal, že rekonstrukce vyjde na 194 milionů korun bez DPH, což je o 32 milionů Kč více, než se původně předpokládalo. Zakázku získaly firmy Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a Silnice group.
 
"K navýšení došlo pravděpodobně v souvislosti s aktuální situací na stavebním trhu a také proto, že se jedná o komplikovanou opravu mostní konstrukce, která je přímo provázána se stavbou vodního díla," řekla severu mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.

Podle vodohospodářů jde o největší opravu mostu od výstavby vodního díla před 70 lety. Dělníci by měli vyměnit mostní pole a opravit nosné konstrukce. Povodí Vltavy si od toho slibuje delší životnost mostu. Práce se nijak nedotknou vlastního přehradního tělesa, provoz vodního díla nebude přerušen.

Generální oprava se připravovala pět let. "Požadavky na rozsah prací vychází z pravidelných mostních prohlídek, aby nemuselo docházet k postupnému snižování zatížení mostovky," uvedlo Povodí Vltavy na webu.

Od příštího roku bude uzavřená také silnice na hrázi Orlické přehrady. Důvodem je pokračující stavba bezpečnostního přelivu. Silnice třetí třídy mezi Solenicemi a Milešovem bude dva roky neprůjezdná, řidiči budou jezdit po objížďkách. Místní mohou využívat lávku pro pěší v Solenicích, jež byla uzpůsobena pro automobilovou dopravu.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

