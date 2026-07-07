Na Tachovsku si během požáru lesa vyžádali hasiči leteckou pomoc s hašením
7.7.2026 20:23 (ČTK)
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Foto | rostislavkral / Depositphotos
Monitorovat situaci a rozsah požáru pomáhají hasičům plzeňští městští dronaři ze společnosti Drony SIT. Jsou členy integrovaného záchranného systému a s bezpilotními drony už několik let pomáhají hasičům i policii.
Hasiči v Plzeňském kraji se dnes odpoledne potýkali s několika většími požáry. U Kšic na Tachovsku hasili požár pole na ploše asi 12 hektarů a u Štichovic na severním Plzeňsku požár strniště a části sklizeného pole o rozloze kolem šesti hektarů. V obou případech šíření ohně podporoval silnější vítr.
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