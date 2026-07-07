https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-tachovsku-hori-les-hasici-si-vyzadali-leteckou-pomoc-s-hasenim
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na Tachovsku si během požáru lesa vyžádali hasiči leteckou pomoc s hašením

7.7.2026 20:23 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | rostislavkral / Depositphotos
Požár lesa likvidují hasiči východně od Brodu nad Tichou na Tachovsku na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. Plameny se dostaly i do korun stromů. Velitel zásahu si vyžádal leteckou pomoc s hašením, informoval ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Po 20:00, téměř tři hodiny po nahlášení, hasiči požár lokalizovali, a zastavili tak jeho další šíření. Na místě ale budou ještě dohašovat ohniska a kontrolovat požářiště.
 
Situaci komplikuje vítr a téměř nepřístupný terén. Kromě profesionálních a dobrovolných hasičů z Plzeňského kraje přijeli na pomoc také z Karlovarského kraje profesionálové z Mariánských Lázní a dobrovolní hasiči z Drmoulu. Přiletěl rovněž vrtulník Black Hawk s bambivakem, uvedl Poncar.

Monitorovat situaci a rozsah požáru pomáhají hasičům plzeňští městští dronaři ze společnosti Drony SIT. Jsou členy integrovaného záchranného systému a s bezpilotními drony už několik let pomáhají hasičům i policii.

Hasiči v Plzeňském kraji se dnes odpoledne potýkali s několika většími požáry. U Kšic na Tachovsku hasili požár pole na ploše asi 12 hektarů a u Štichovic na severním Plzeňsku požár strniště a části sklizeného pole o rozloze kolem šesti hektarů. V obou případech šíření ohně podporoval silnější vítr.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist