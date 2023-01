Na Vysočině kvůli mírné zimě stojí většina vleků, líp se daří zvířatům v přírodě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Celkově jsou teď podle ředitele záchranné stanice počty přijímaných zvířat menší, než když je tuhá zima. "Pozorujeme, že ani ptáci moc nelétají na krmítka, slunečnice nám v podstatě neubývá," řekl.

Do záchranné stanice v Pavlově na Havlíčkobrodsku se v nynější mírné zimě dostává méně oslabených zvířat, než když je v lednu sníh a mráz, řekl na dotaz ČTK ředitel stanice Zbyšek Karafiát. Ani ptáci podle něj moc nelétají na krmítka. Podle ornitologa Václava Berana se do Česka při nynějším nezvykle teplém počasí vrací ptáci migrující nedaleko za hranice Česka, ze vzdálených lokalit ne. Problémy to ale nepůsobí, obavy má spíš o květenu. Při ochlazení by podle něj mohly zmrznout vzácné koniklece, které už kvetou. Kvůli mírné zimě se na Vysočině zastavila většina lyžařských vleků. Stále se lyžuje jen na Šacberku u Jihlavy a ve vyhrazených hodinách v Novém Jimramově.

Stanice v Pavlově se stará o handicapovaná zvířata z volné přírody, ta, která se uzdraví, ochránci přírody zase vypustí. "Máme méně příjmů, co se týče vyhladovělých zvířat," uvedl ředitel Zbyšek Karafiát. Občas se někdo ozve, že našel netopýra nebo ježka, kteří se probudili. Celkově jsou teď podle ředitele počty přijímaných zvířat menší, než když je tuhá zima. "Pozorujeme, že ani ptáci moc nelétají na krmítka, slunečnice nám v podstatě neubývá," řekl. Stanice působí na území kraje. Vloni třetím rokem přijala víc než 1000 zvířat za rok.

Podle ornitologa Václava Berana z ústeckého muzea současné teplé počasí způsobuje, že se vracejí ptáci migrující nedaleko za hranice České republiky. "Zatím v tom problém nevidíme. Horší by bylo, pokud by takové teplo nastalo v únoru, to by mohly některé druhy začít předčasně hnízdit," řekl ČTK ornitolog. U ptáků, kteří odletěli před zimou do vzdálených lokalit, podle Berana návrat do Česka nehrozí. Problém vidí v květeně. Kvést už začal vzácný koniklec, který patří na červený seznam ohrožených druhů. Pokud přijde ohlašovaná změna počasí, rostlina zmrzne.

Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu se po nezvykle teplém konci loňského roku a první půlce ledna vrátí do Česka zima. Do středy se noční teploty budou pohybovat kolem nuly, od čtvrtka začnou klesat až k minus šesti stupňům Celsia. V místech, kde bude ležet sníh a uklidní se vítr, mohou ranní teploty klesnout až k minus devíti stupňům Celsia. Denní teploty budou většinou kolem nuly.

Na Vysočině by podle meteorologů mohlo už dnes slabě sněžit, sněžení předpokládají i v dalších dnech. Noční teploty by měly klesat pod nulu.

Lyžařských středisek bylo na Vysočině koncem minulého týdne otevřeno pět. Sjezdovka na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě přerušila provoz ode dneška do středy, vlek na Fajtově kopci nepojede do pátku, zavřený je také skiareál Čeřínek. Provozovatelé věří, že jim ohlášené ochlazení umožní znovu vyrábět technický sníh.

Obsazenost noclehárny pro lidi bez domova v Jihlavě je podle zjištění ČTK přibližně stejná jako v prosinci, kdy bylo podstatně chladněji. Noclehárnu s 12 lůžky v jihlavské Žižkově ulici provozuje Středisko křesťanské pomoci, otevřená je od prosince do konce března. "Lůžek bývá obsazeno deset i všech dvanáct. Drží se to tak víceméně konstantně," řekl ředitel střediska David Chlupáček k nynějšímu zájmu o přenocování pod střechou.

