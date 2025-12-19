https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/najata-firma-odvezla-z-nelegalni-skladky-v-brne-planovanych-35-tun-odpadu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Najatá firma odvezla z nelegální skládky v Brně plánovaných 35 tun odpadu

19.12.2025 18:27 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Najatá firma dnes dokončila nakládání a odvoz odpadu z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích, za dva dny odjelo zpět do Německa plánovaných 35 tun odpadu. ČTK o tom informovala mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Miriam Loužecká. Větší část odpadu, asi 282 tun, v Horních Heršpicích ale zatím zůstala. O odvozu budou jednat zástupci Česka a Německa na schůzce v lednu.
 
Najatá firma začala s odvozem plánované části odpadu ve čtvrtek dopoledne, dohromady šlo o 35 tun karbonového prachu, který byl naložený ve velkoobjemových vacích. Ve čtvrtek odjely dva kamiony, další dva dnes. "Odjel poslední kamion, odvezeno bylo všech 35 tun, podle plánu," napsala ČTK mluvčí kolem poledne.

Zástupci ČIŽP byli na místě, podle ředitele oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Petra Musila jako orgán poskytovali součinnost ministerstvu životního prostředí.

Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík minulý týden uvedl, že česká policie dospěla k závěru, že veškerý odpad v Horních Heršpicích pochází od německé společnosti Roth International, tedy od stejného zdroje jako materiál v Jiříkově na Bruntálsku. Tam německá strana už veškerý odpad na podzim odvezla. V případě Brna ale Německo dříve uvedlo, že má o původu odpadu pochybnosti, a že proto zatím neplánuje odvézt všechen.

V Brně leželo podle ČIŽP více než 317 tun plastů, laminátů a dalších materiálů z demontáží letadel či větrných turbín. Do Česka jej loni od června do října navezly kamiony Roth International, českým příjemcem byla firma Piroplastik.

Společnost Roth International sídlí v bavorském městě Weiden nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této firmy. Společnost pověřená hornofalckou vládou na podzim odvezla nelegální německý odpad z Jiříkova na Bruntálsku, většina ho skončila v Německu ve spalovně. Náklady hodlají úřady vymáhat po firmě Roth International, která je nicméně od března v insolvenci. Německá policie v souvislosti s nelegálním uložením odpadu v Česku obvinila dva lidi.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

