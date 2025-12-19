Náměstí Dukla v Pardubicích je hotové, projekt čelil kritice kvůli péči o stromy
Náměstí Dukelských hrdinů dostalo v roce 1955 název po vojácích, kteří bojovali za druhé světové války o průsmyk Dukla. Uprostřed je plocha, kde se konaly slavnostní vojenské nástupy. Teď tam většinou parkují auta. Část náměstí se občas využívá pro kulturní akce. Prostřední plochu radnice opravovala v roce 2017.
Na obou stranách náměstí jsou parčíky s památníky, jeden je věnovaný Janu Kašparovi, prvnímu českému letci. Druhý připomíná československé letce padlé za druhé světové války. Parčíky byly součástí aktuální zakázky, firma také opravovala chodník na západní straně náměstí. Spolku Chráníme stromy vadilo, že projekt nezohlednil vzrostlé dřezovce.
Členové spolku upozorňovali na to, že kořeny vzrostlých dřezovců může poškodit těžká technika. Spolek si vymohl, že na práce dohlížela arboristka. "Šlo především o ručně prováděné výkopy, aby nebyly narušeny kořeny stromů. Doufáme proto, že stromy budou i po skončení projektu prosperovat, což by ale bylo dobré podpořit například půdní injektáží," řekl Miroslav Seiner ze spolku. Firma podle Brožka navržené arboristické postupy dodržela.
Stavební firma se během prací potýkala s obtížemi, u obchodu s obuví se neočekávaně propadla kanalizace, což muselo dát opravit sdružení vlastníků domu. Dělníci také zapomněli na to, že v projektu mají na chodníku na západní straně nechat prostor pro záhon a zadláždili místo žulovými kostkami.
"Firma, když to realizovala, tak si nevytyčila záhon, který byl v projektu. Je to jejich boj, dokončili to v rámci termínu. Nás to nestálo navíc ani korunu. To se stát může, nás to neomezilo," řekl Brožek.
Parčíky mají po obnově obnovenou cestní síť, větší prostory pro záhony, kolem dokola už nevedou chodníky, které byly rozbité, ale lidé chodí napříč parky. Náklady na projekt byly asi 12 milionů korun. "Je to pěkné, až se to na jaře zazelená, bude to ještě hezčí," řekl Brožek.
Dukla je první poválečné sídliště, které bylo budováno od roku 1947 na místě bývalé Karantény, kde byla za první světové války nemocnice a později nouzové poválečné bydlení. Projekt ve stylu socialistického realismu poskytl byty lidem postiženým válkou i nově příchozím za prací. Stavělo se rychle z cihel pomocí tehdy moderní pásové metody, vyrostly bytové domy, dvě školy, kulturní dům, sportovní stadion, obchody a sázela se spousta zeleně.
