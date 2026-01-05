Německé úřady potvrdily, že odvezou přes 280 tun nelegálního odpadu z Brna
České úřady dospěly k názoru, že více než 300 tun odpadu na nelegální skládce v Brně-Horních Heršpicích pochází od německé společnosti Roth International. Stejná firma měla podle úřadů na svědomí také nelegální skládku v Jiříkově na Bruntálsku, kterou nechaly bavorské úřady zlikvidovat už loni na podzim. Zhruba 35 tun odpadu z Horních Heršpic odvezla firma pověřená vládou Horní Falce v závěru loňského roku. O původu zbylých více než 280 tun ale původně Němci pochybovali. Později uznali, že podle všeho pochází rovněž z Bavorska a byl vyvezen nelegálně.
Společnost Roth International sídlí v bavorském městě Weiden nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této firmy, českým příjemcem byla firma Piroplastik. Náklady na odvoz stovek tun odpadu hodlají bavorské úřady vymáhat po firmě Roth International, která je nicméně od loňského března v insolvenci. Německá policie v souvislosti s nelegálním uložením odpadu v Česku obvinila dva lidi.
Jaromír Mrhal
