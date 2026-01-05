https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nemecke-urady-potvrdily-ze-odvezou-pres-280-tun-nelegalniho-odpadu-z-brna
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Německé úřady potvrdily, že odvezou přes 280 tun nelegálního odpadu z Brna

5.1.2026 18:36 | BRNO (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Německé úřady nechají odvézt i zbylých 280 tun odpadu z nelegální skládky v Brně-Horních Heršpicích. ČTK to potvrdil mluvčí vlády regionu Horní Falc Manfred Schmied. Konkrétní termín odvozu podle něj zatím není jasný. České ministerstvo životního prostředí na konci loňského roku uvedlo, že termín bude znám na počátku tohoto roku.
 
"Po dohodě s českými kolegy můžeme odvézt dalších 282 tun odpadu uloženého v Brně," uvedl Schmied. "Vyhověli jsme tím žádostem českých úřadů o odvoz," dodal. Přesný termín nakládky a odvezení nelegálního odpadu podle něj zatím není jasný.

České úřady dospěly k názoru, že více než 300 tun odpadu na nelegální skládce v Brně-Horních Heršpicích pochází od německé společnosti Roth International. Stejná firma měla podle úřadů na svědomí také nelegální skládku v Jiříkově na Bruntálsku, kterou nechaly bavorské úřady zlikvidovat už loni na podzim. Zhruba 35 tun odpadu z Horních Heršpic odvezla firma pověřená vládou Horní Falce v závěru loňského roku. O původu zbylých více než 280 tun ale původně Němci pochybovali. Později uznali, že podle všeho pochází rovněž z Bavorska a byl vyvezen nelegálně.

Společnost Roth International sídlí v bavorském městě Weiden nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této firmy, českým příjemcem byla firma Piroplastik. Náklady na odvoz stovek tun odpadu hodlají bavorské úřady vymáhat po firmě Roth International, která je nicméně od loňského března v insolvenci. Německá policie v souvislosti s nelegálním uložením odpadu v Česku obvinila dva lidi.

Jaromír Mrhal

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Bagr nakládá odpad Foto: svyatoslavlipik Depositphotos Olomoucký kraj schválil linku na alternativní palivo z odpadu v Prostějově Hromada plastového odpadu Foto: Depositphotos Termín odvozu zbylého odpadu z Brna-Horních Heršpic bude znám začátkem roku Obaly Foto: leungchopan Shutterstock Popeláři budou o svátcích v Praze vyvážet tříděný odpad častěji

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist