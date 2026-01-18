https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/neni-vejce-jako-vejce-ukazuje-nova-vystava-jihomoravskeho-muzea-ve-znojme
Není vejce jako vejce, ukazuje nová výstava Jihomoravského muzea ve Znojmě

18.1.2026 11:10 | ZNOJMO (ČTK)
Známé rčení "jako vejce vejci" svádí k závěru, že všechna vejce jsou stejná, anebo přinejmenším podobná. Nová výstava Jihomoravského muzea ve Znojmě však ukazuje, že svět skořápek je překvapivě pestrý a že vejce představují zajímavé téma z hlediska biologie i kultury. Vejce totiž není jen zárodkem nového života, ale také symbolem a kulturním fenoménem. Výstavu návštěvníci najdou v bývalém minoritském klášteře v ulici Přemyslovců.
 
Na planetě Zemi žije přibližně 11 000 druhů ptáků a rozmanitost jejich vajec je podle tvůrců výstavy ohromující. "Už jen rozdílné životní strategie ptáků naznačují, že jejich vejce nemohou být stejná. Některá jsou dokonale maskovaná, jiná nápadně zbarvená, další překvapí tvarem nebo velikostí," uvedl kurátor Antonín Reiter.

Návštěvníci si prohlédnou vejce ptáků z české přírody i exotické exempláře, například vejce ptáka kivi z Nového Zélandu, kulaté vejce tučňáka, šišaté vejce plameňáka, největší současné vejce pštrosa dvouprstého či nezvykle zbarvené vejce jeho pralesního příbuzného - kasuára přílbového. Některé druhy jsou zastoupené také vycpaninami ze sbírek Jihomoravského muzea a Národního muzea v Praze.

"Naším cílem bylo ukázat, že vejce nejsou jen běžnou součástí přírody či jídelníčku, ale nesou v sobě obrovské množství informací o druhu, prostředí i způsobu života," doplnil Reiter. Vedle ptačích vajec návštěvníci uvidí i vejce některých plazů, například krokodýlů, a seznámí se také s vejcorodými savci. Tvůrci výstavy věnovali pozornost také vnitřní stavbě vejce a živinám, které umožňují vývoj zárodku.

Třetí část výstavy nahlíží na vejce v symbolické a mytologické rovině. V mnoha kulturách jsou vejce vnímána jako symbol počátku, plodnosti, jara či znovuzrození. Návštěvníci uvidí nejen velikonoční kraslice, ale také unikátní předměty vytvořené z vajec a skořápek z různých koutů světa. Cenné exponáty zapůjčilo Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Pražská EVVOluce

