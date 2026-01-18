Není vejce jako vejce, ukazuje nová výstava Jihomoravského muzea ve Znojmě
Návštěvníci si prohlédnou vejce ptáků z české přírody i exotické exempláře, například vejce ptáka kivi z Nového Zélandu, kulaté vejce tučňáka, šišaté vejce plameňáka, největší současné vejce pštrosa dvouprstého či nezvykle zbarvené vejce jeho pralesního příbuzného - kasuára přílbového. Některé druhy jsou zastoupené také vycpaninami ze sbírek Jihomoravského muzea a Národního muzea v Praze.
"Naším cílem bylo ukázat, že vejce nejsou jen běžnou součástí přírody či jídelníčku, ale nesou v sobě obrovské množství informací o druhu, prostředí i způsobu života," doplnil Reiter. Vedle ptačích vajec návštěvníci uvidí i vejce některých plazů, například krokodýlů, a seznámí se také s vejcorodými savci. Tvůrci výstavy věnovali pozornost také vnitřní stavbě vejce a živinám, které umožňují vývoj zárodku.
Třetí část výstavy nahlíží na vejce v symbolické a mytologické rovině. V mnoha kulturách jsou vejce vnímána jako symbol počátku, plodnosti, jara či znovuzrození. Návštěvníci uvidí nejen velikonoční kraslice, ale také unikátní předměty vytvořené z vajec a skořápek z různých koutů světa. Cenné exponáty zapůjčilo Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.
reklama