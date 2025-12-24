Neprodejné vánoční stromy v ostravské zoo slouží jako krmivo i úkryt pro zvířata
24.12.2025 09:24 | OSTRAVA (ČTK)
Vánoční stromky z domácností zahrada přijímat nemůže. "Bývají přeschlé a navíc nechtějí chovatelé riskovat zranění zvířat zapomenutými ozdobami nebo háčky," vysvětlila Nováková.
Připomněla, že zoo je otevřena každý den v roce a bude pro návštěvníky přístupná i po celou dobu vánočních prázdnin. Přijít lze i na Štědrý den, na silvestra či Nový rok. Připraven bude také speciální vánoční program. Na Štědrý den a po oba vánoční svátky budou mít děti do 15 let volný vstup do zoo. Otevírací doba je od 09:00 do 16:00, vstup do areálu je možný do 15:00, poté se uzavírají pokladny a také pavilony.
