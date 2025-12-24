https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/neprodejne-vanocni-stromy-v-ostravske-zoo-slouzi-jako-krmivo-i-ukryt-pro-zvirata
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Neprodejné vánoční stromy v ostravské zoo slouží jako krmivo i úkryt pro zvířata

24.12.2025 09:24 | OSTRAVA (ČTK)
Foto | M. Vlčková / Zoo Ostrava
Ostravská zoologická zahrada využívá neprodejné vánoční stromy. Jedná se o poškozené kusy, které prodejci nemohou nabídnout zákazníkům. Chovatelé jimi zpestřují jídelníček některým zvířatům nebo je využívají k vybavení ptačích voliér, řekla ČTK mluvčí zahrady Šárka Nováková.
 
Na neprodejných jedličkách si v ostravské zoo pochutnávají například velbloudi, lamy vikuni, jeleni, prasata a další kopytníci. "Poškození strávníkům, kterých není v ostravské zoo málo, nijak nevadí. Kromě krmení se využijí husté jehličnany i ve voliérách ptáků, například u dravců z nich chovatelé vytvořili hnízdní zástěnu, u jiných druhů zase stříšku či úkryty," uvedla mluvčí. Další zvířata, například šelmy, mají stromky na hraní.

Vánoční stromky z domácností zahrada přijímat nemůže. "Bývají přeschlé a navíc nechtějí chovatelé riskovat zranění zvířat zapomenutými ozdobami nebo háčky," vysvětlila Nováková.

Připomněla, že zoo je otevřena každý den v roce a bude pro návštěvníky přístupná i po celou dobu vánočních prázdnin. Přijít lze i na Štědrý den, na silvestra či Nový rok. Připraven bude také speciální vánoční program. Na Štědrý den a po oba vánoční svátky budou mít děti do 15 let volný vstup do zoo. Otevírací doba je od 09:00 do 16:00, vstup do areálu je možný do 15:00, poté se uzavírají pokladny a také pavilony.

Pražská EVVOluce

