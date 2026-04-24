Nová vyhláška v České Lípě zakazuje krmení holubů
Problémem jsou podle radnice hlavně lidé, kteří holuby krmí cíleně. U obchodních domů je krmí hlavně pečivem, průzkum také ukázal, že na sídlištích jsou místa, kam lidé chodí ptáky denně krmit. To má podle radnice za následek nejen zvýšenou populaci holubů, ale také dochází k přemnožení potkanů, a to i přesto, že město dělá několikrát do roka deratizaci. Bez zákazu krmení se podle Brože nepodaří populaci těchto zvířat snížit. Proto vyhláška zakazuje nejen krmení holubů, ale všech volně žijících zvířat.
Nová obecně závazná vyhláška města k udržování čistoty veřejného prostoru řeší i vylepování nelegální reklamy nebo graffiti. "Vyhláška také říká, že by lidé neměli odhazovat a odkládat odpad mimo nádoby k tomu určené. Zároveň zakazuje nelegální reklamu a poškozování budov takzvanými graffiti. Jsem rád, že se podařilo vyhlášku schválit. Jen mě mrzí, že na věci, které by měly být ve společnosti přirozené, musíme vydávat vyhlášku," dodal místostarosta Jakub Mencl (Živá Lípa).
