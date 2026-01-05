Novela lesního zákona prodlužuje lhůtu pro obnovu lesů
Vlastníci lesů budou mít podle novely méně povinností, zůstane ale omezení množství těžitelného dřeva. Pro státní lesníky bude také povinné zachovat minimální podíl zpevňujících dřevin při obnově lesního porostu. Norma má mezi přestupky zařadit těžbu prováděnou v porostech mladších než 60 let nebo těžbu na ploše nad jeden hektar.
Ekologické Hnutí Duha a iniciativa Vědci pro les naopak o novele tvrdí, že umožní vysazovat do nestátních lesů monokultury. Podle zastánců předlohy tomu ale zabrání odborní lesní hospodáři a také to, že by vlastníci přišli o státní podporu. Hnutí Duha novelu dříve označilo za krok zpět v ochraně českých lesů. Míní, že lesní zákon ohrožuje jejich adaptaci na klimatickou změnu.
Lesní zákon mimo jiné stanoví novou platbu za ekosystémové služby lesa. Dostanou ji lesníci za plnění opatření, která zvyšují poutání uhlíku a mají pozitivní dopad na biologickou rozmanitost. Ministerstvo také stanoví vyhláškou minimální množství těžebních zbytků, které bude muset lesník ponechat k zetlení. Za ponechání těžebních zbytků bude mít vlastník nárok na kompenzace.
