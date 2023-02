O program Nová zelená úsporám Light je zájem. Objevují se ale firmy, které lidem radí za úplatek a nesprávně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Podle Nováka se na trhu objevují firmy, které projekt zneužívají tím, že nabízí pomoc s vyřízením žádosti za úplatek. Přitom stejnou činnost nabízejí zástupci MAS zdarma.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

O dotaci z programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti na jihu Čech požádalo za první měsíc 850 zájemců. Na zateplení domu nebo výměnu oken může uchazeč získat až 150 000 korun. ČTK to řekl předseda jihočeského krajského sdružení místních akčních skupin (MAS) Tomáš Novák.

Podle Nováka se na trhu objevují firmy, které projekt zneužívají tím, že nabízí pomoc s vyřízením žádosti za úplatek. Přitom stejnou činnost nabízejí zástupci MAS zdarma. "To znamená, že my zajistíme v podstatě všechno, co se týká podání žádosti i doplňkových aktivit a není třeba za to někomu platit," řekl Novák.

Dodal, že podle jeho informací si některé společnosti účtují za pomoc s vyřízením dotace pět až deset procent z přiznané částky. Novák uvedl, že firmy často nepodávají přesné informace. "Například tvrdí, že dotace je pokaždé 150 000 korun. Ale ta částka vychází z toho, co konkrétně žadatel plánuje. Jedná se například o výměnu oken, zateplení střechy nebo stropu. Aktivity lze sčítat, ale maximální možná částka je 150 000 korun. Pokud chce ale někdo vyměnit jen jedno okno, obdrží pouze 12 000 korun," uvedl Novák.

Příjem žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám Light začal v pondělí 9. ledna. Podpořit má především domácnosti v rodinných domech obývaných invalidními důchodci třetího stupně, starobními důchodci nebo lidmi, kteří od 12. září 2022 pobírali příspěvek na bydlení.

Nová zelená úsporám Light je financována z evropského modernizačního fondu. Kvůli vysokému zájmu lidí ministerstvo životního prostředí zdvojnásobilo celkovou sumu určenou na program z původních 1,5 miliardy korun na tři miliardy. Průměrná výše dotace je zatím 116.000 korun a 91 procent žádostí podali senioři.

reklama