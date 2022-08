Ochránci přírody přenesli do bezpečí přes 3000 škeblí z vodní nádrže Němčice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tom Iister / Shutterstock Škeble rybničná. Ilustrační foto

Ochránci přírody přenesli do bezpečí přes 3000 chráněných škeblí z vodní nádrže Němčice na Benešovsku. Nádrž čeká odbahnění a velkou část vodní plochy bylo potřeba vypustit. Vzácným druhům škeblí hrozilo, že na březích uhynou, informovala ČTK Alena Konvalinová z Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Při vypuštění části nádrže vznikly na obou březích několik desítek metrů široké pásy, kde zůstaly uvězněny tisíce chráněných mlžů obývajících toto prostředí, především škeble rybničné a velevruba malířského. Ochránci během dvou týdnů sesbírali 1399 škeblí a 1923 velevrubů a vypustili je do vodní nádrže Švihov. Kromě velkých mlžů přenesli také přes 100 plžů z čeledi plovatkovitých.

Vodní nádrž Němčice je představenou nádrží před vodárenským dílem Švihov. Jejím úkolem je zadržovat naplaveniny přinášené z povodí Sedlického potoka, které by se mohly dostat do nádrže Švihov a ohrozit zdroj pitné vody pro Prahu a převážnou část Středočeského kraje. Odbahňování je naplánováno od srpna do konce roku.

