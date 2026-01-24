https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odpadova-spolecnost-ozo-ostrava-podpori-vysadbu-a-udrzbu-zelene-ve-meste-2
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Odpadová společnost OZO Ostrava podpoří výsadbu a údržbu zeleně ve městě

24.1.2026 16:38 | OSTRAVA (ČTK)
Ostravice v Ostravě
Ostravice v Ostravě
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Lukáš Mižoch / Wikimedia Commons
Městská odpadová společnost OZO Ostrava letos znovu podpoří projekty zaměřené na výsadbu a údržbu zeleně ve městě. Bude je opět financovat z výtěžku takzvaného reuse centra a na jejich podporu má připraveno 1,5 milionu korun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí města Gabriela Pokorná.
 
Do programu Zelená pro Ostravu se mohou přihlásit organizace, které působí v Ostravě a mají letos v plánu na svém veřejně přístupném pozemku vysazovat okrasné záhony, trávníky, stromy a keře nebo existující zeleň revitalizovat.

"Společnost OZO Ostrava stejně jako v předchozích letech projekty, které splní požadované parametry, podpoří z výtěžku svého reuse centra, kde nabízí starší funkční předměty k opětovnému použití. Na účtu veřejné sbírky, kam příspěvky za tyto předměty míří, má OZO pro podporu zeleně letos vyhrazenu částku okolo 1,5 milionu korun,“ uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

Loni OZO prostřednictvím dotačního programu podpořilo devět projektů a mezi zájemce o dotaci přerozdělilo necelých 1,3 milionu korun. V centrálním obvodu Moravská Ostrava a Přívoz tak díky finančnímu příspěvku přibyly nové stromy, v Porubě zase květinové záhony a ve Svinově stromořadí ovocných dřevin. Nová Ves pokračovala s úpravou zeleného středového pásu ulice U Boříka a například v Polance nová výsadba zkrášlila prostor kolem smuteční kaple u hřbitova.

"Podporou výsadby zeleně přispívá OZO k tomu, že je Ostrava rok od roku zelenější. Přesto máme v Ostravě stále dost lokalit, kterým by nové výsadby pomohly. Proto věřím, že i letos se najde dost žadatelů, kteří se o příspěvek přihlásí," doplnil Boháč.

Formulář žádosti o podporu projektu najdou zájemci i s potřebnými informacemi na webu odpadové společnosti OZO Ostrava. Žádost je třeba odeslat do konce února, v březnu bude s vybranými žadateli podepsaná smlouva, od dubna do října se pak musí uskutečnit samotný projekt.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Lavička Foto: Eric X Unsplash Park u svitavské psychiatrie se dočkal obnovy, otevření bude na jaře Lavička Foto: Depositphotos Proměna údolí Týneckého potoka v Kladně má začít příští rok Náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích Foto: Petr1888 Wikimedia Commons Náměstí Dukla v Pardubicích je hotové, projekt čelil kritice kvůli péči o stromy

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist