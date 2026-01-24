Odpadová společnost OZO Ostrava podpoří výsadbu a údržbu zeleně ve městě
"Společnost OZO Ostrava stejně jako v předchozích letech projekty, které splní požadované parametry, podpoří z výtěžku svého reuse centra, kde nabízí starší funkční předměty k opětovnému použití. Na účtu veřejné sbírky, kam příspěvky za tyto předměty míří, má OZO pro podporu zeleně letos vyhrazenu částku okolo 1,5 milionu korun,“ uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
Loni OZO prostřednictvím dotačního programu podpořilo devět projektů a mezi zájemce o dotaci přerozdělilo necelých 1,3 milionu korun. V centrálním obvodu Moravská Ostrava a Přívoz tak díky finančnímu příspěvku přibyly nové stromy, v Porubě zase květinové záhony a ve Svinově stromořadí ovocných dřevin. Nová Ves pokračovala s úpravou zeleného středového pásu ulice U Boříka a například v Polance nová výsadba zkrášlila prostor kolem smuteční kaple u hřbitova.
"Podporou výsadby zeleně přispívá OZO k tomu, že je Ostrava rok od roku zelenější. Přesto máme v Ostravě stále dost lokalit, kterým by nové výsadby pomohly. Proto věřím, že i letos se najde dost žadatelů, kteří se o příspěvek přihlásí," doplnil Boháč.
Formulář žádosti o podporu projektu najdou zájemci i s potřebnými informacemi na webu odpadové společnosti OZO Ostrava. Žádost je třeba odeslat do konce února, v březnu bude s vybranými žadateli podepsaná smlouva, od dubna do října se pak musí uskutečnit samotný projekt.
