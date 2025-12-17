Odvoz části německého odpadu z Brna začne ve čtvrtek, uvedl bavorský úřad
Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík minulý týden uvedl, že česká policie dospěla k závěru, že veškerý odpad v Horních Heršpicích pochází od německé společnosti Roth International, tedy od stejného zdroje jako materiál v Jiříkově na Bruntálsku. Tam německá strana už veškerý odpad na podzim odvezla. V případě Brna ale Německo dříve uvedlo, že má o původu odpadu pochybnosti, a že proto zatím neplánuje odvézt všechen.
Hladík dodal, že zástupci Česka a Německa budou o zbylém odpadu jednat v lednu. "Myslím si, že až na místě uvidí kusy letadel s německou vlajkou, pochopí, že se jedná o odpad z firmy Roth International," uvedl.
Společnost Roth International sídlí v bavorském městě Weiden nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této firmy. Společnost pověřená hornofalckou vládou na podzim odvezla nelegální německý odpad z Jiříkova na Bruntálsku, většina ho skončila v Německu ve spalovně. Náklady hodlají úřady vymáhat po firmě Roth International, která je nicméně od března v insolvenci. Německá policie v souvislosti s nelegálním uložením odpadu v Česku obvinila dva lidi.
Jaromír Mrhal
reklama