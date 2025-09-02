https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odvoz-nelegalniho-nemeckeho-odpadu-z-cr-zacne-8.zari-uvedl-bavorsky-urad
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Odvoz nelegálního německého odpadu z ČR začne 8. září, uvedl bavorský úřad

2.9.2025 11:42 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
S odvozem stovek tun nelegálního německého odpadu z Česka začne firma pověřená bavorskými úřady 8. září. ČTK to dnes sdělila mluvčí vlády regionu Horní Falc Kathrin Kammermeierová. Odpad měla původně odvézt na vlastní náklady firma Roth International, která jej podle vyšetřovatelů do Česka nelegálně vyvezla, ta se ale ocitla v insolvenci. Horní Falc následně oznámila, že odpad odveze a zlikviduje na vlastní náklady.
 
Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.

"Odvoz odpadu nelegálně deponovaného v českém Jiříkově by měl začít 8. září 2025," uvedla Kammermeierová. Podle ní bylo třeba provést takzvané notifikační řízení. Zapojilo se do něj kromě firem z Německa a Česka, které Horní Falc odvozem a likvidací odpadu pověřila, také české ministerstvo životního prostřední a úřady několika německých spolkových zemí, kam se bude odpad odvážet.

Ještě tento týden by mělo být podle Kammermeierové na nelegální skládce v Jiříkově zřízeno provizorní staveniště s bagry a nakladači. Od příštího pondělí by se pak mělo začít s postupným nakládáním odpadu a jeho odvozem zpět do Německa. Už na místě bude nutné odpad hrubě roztřídit podle druhu a velikosti.

"Celkem se počítá s odpadem o hmotnosti 300 tun," uvedla Kammermeierová v tiskovém prohlášení. Součástí skládky jsou podle ní i kompozitní materiály, umělá hmota vyztužená uhlíkovými vlákny (CFK) a části lithium-iontových baterií. Roztříděný odpad se bude odvážet na vhodné skládky do několika spolkových zemí včetně Severního Porýní-Vestfálska, Saska, Braniborska a Bavorska.

V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.

Podle weidenské prokuratury, která se případem zabývá, vyvezený odpad obsahoval "směs sklolaminátu, gumy a kovů a další materiály, zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel, různé umělé hmoty, kovy, dřevo, papír, keramiku, kameny a elektroodpad". Už dříve státní zastupitelství uvedlo, že firma vyvezla do Česka celkem kolem 700 tun odpadu. Horní Falc zatím informovala o přípravách na odvoz 300 tun.

Mluvčí Horní Falce Kammermeierová k tomu ČTK řekla, že nynější termín 8. září se týká výhradně odvozu z Jiříkova na Bruntálsku. Další řízení podle ní úřad v současnosti vede. "Nic bližšího k tomu v tomto okamžiku ale nemohu říct," uvedla.

Kromě Jiříkova se německý odpad našel také v Brně-Horních Heršpicích. V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se vrátily do Německa.

Jaromír Mrhal
Pražská EVVOluce

