Odvoz nelegálního německého odpadu z ČR začne 8. září, uvedl bavorský úřad
"Odvoz odpadu nelegálně deponovaného v českém Jiříkově by měl začít 8. září 2025," uvedla Kammermeierová. Podle ní bylo třeba provést takzvané notifikační řízení. Zapojilo se do něj kromě firem z Německa a Česka, které Horní Falc odvozem a likvidací odpadu pověřila, také české ministerstvo životního prostřední a úřady několika německých spolkových zemí, kam se bude odpad odvážet.
Ještě tento týden by mělo být podle Kammermeierové na nelegální skládce v Jiříkově zřízeno provizorní staveniště s bagry a nakladači. Od příštího pondělí by se pak mělo začít s postupným nakládáním odpadu a jeho odvozem zpět do Německa. Už na místě bude nutné odpad hrubě roztřídit podle druhu a velikosti.
"Celkem se počítá s odpadem o hmotnosti 300 tun," uvedla Kammermeierová v tiskovém prohlášení. Součástí skládky jsou podle ní i kompozitní materiály, umělá hmota vyztužená uhlíkovými vlákny (CFK) a části lithium-iontových baterií. Roztříděný odpad se bude odvážet na vhodné skládky do několika spolkových zemí včetně Severního Porýní-Vestfálska, Saska, Braniborska a Bavorska.
V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.
Podle weidenské prokuratury, která se případem zabývá, vyvezený odpad obsahoval "směs sklolaminátu, gumy a kovů a další materiály, zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel, různé umělé hmoty, kovy, dřevo, papír, keramiku, kameny a elektroodpad". Už dříve státní zastupitelství uvedlo, že firma vyvezla do Česka celkem kolem 700 tun odpadu. Horní Falc zatím informovala o přípravách na odvoz 300 tun.
Mluvčí Horní Falce Kammermeierová k tomu ČTK řekla, že nynější termín 8. září se týká výhradně odvozu z Jiříkova na Bruntálsku. Další řízení podle ní úřad v současnosti vede. "Nic bližšího k tomu v tomto okamžiku ale nemohu říct," uvedla.
Kromě Jiříkova se německý odpad našel také v Brně-Horních Heršpicích. V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se vrátily do Německa.
