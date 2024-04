Olomoucká přírodověda dostavěla v botanické zahradě novou budovu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Olomoucká přírodovědecká fakulta získá nové zázemí, v botanické zahradě dostavěla budovu s přednáškovým sálem a zimní zahradou. Víceúčelový objekt, jehož stavba vyšla na 31 milionů korun, bude sloužit akademické obci i veřejnosti. Slavnostní otevření včetně doprovodného programu proběhne ve středu 24. dubna, informovala ČTK mluvčí fakulty Šárka Chovancová. Příprava projektu moderního objektu s nízkou energetickou spotřebou začala před třemi roky.

Moderní objekt v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, která se rozprostírá nedaleko Smetanových sadů, nahradil původní 100 let starou budovu. "To by mělo nejen rozšířit možnosti praktické výuky s využitím cenných botanických sbírek, o které pečujeme, ale také poskytnout platformu pro popularizační akce v zajímavém prostředí," uvedl děkan fakulty Martin Kubala.

Jádrem nové budovy je přednáškový sál, který nese jméno Josefa Otruby, významného moravského botanika první poloviny 20. století. "Po Josefu Otrubovi jsme se rozhodli sál pojmenovat z několika důvodů. Jednak spravoval zahradu 30 let a díky jeho péči sbírky rostlin přečkaly těžké období druhé světové války. Navíc byl skvělým terénním botanikem, který nejen na střední Moravě objevil řadu nových nebo vzácných druhů rostlin. Zasloužil se také o vyhlášení několika maloplošných chráněných území na Hané," uvedl vedoucí botanické zahrady Václav Dvořák.

Moderní sál má kapacitu 50 míst, je vybaven audiovizuální technikou umožňující pořádání konferencí, přednášek či promítání. Sloužit bude nejen k výuce studentů, ale také k pořádání akcí pro veřejnost, jako jsou například besedy či výstavy. Součástí nové budovy je zimní zahrada s tropickými a subtropickými rostlinami z kolekce katedry botaniky přírodovědecké fakulty, mezi nimiž bude například mangovník indický, hřebíčkovec šabrejový nebo šťovík kanárský. Areál zahrady díky novostavbě získal také kvalitní sociální a technické zázemí.

Nová budova je nízkoenergetický objekt. "Přizpůsobili jsme tomu použité technologie, jak jsou fotovoltaické střešní panely, tepelné čerpadlo či rekuperace. Pamatovali jsme také na zelenou střechu, retenční nádrž na dešťovou vodu a trelážový systém na fasádách, který slouží k pěstování popínavých rostlin," dodal Dvořák.

Fakulta chce novou budovu ve středu 24. dubna představit také veřejnosti, otevřená bude pro zájemce v odpoledních hodinách při komentovaných prohlídkách. V plánu je také otevření fotografické výstavy a přednáška o Josefu Otrubovi.

