Olomoucká zoo vydala plemennou knihu ohroženého jelena siky vietnamského
Olomoucká zoo nyní chová zhruba dvě desítky siků vietnamských. Její stádo je největší v Česku a patří mezi pět nejpočetnějších v Evropě. Přestože populace v evropských zoo roste, vznáší se i nad ní hrozba v podobě evropské legislativy, která siku vietnamského loni zařadila na seznam invazních druhů v celé EU. Evropské zoo tak podle Pluháčka nesmějí toto ve zbytku světa vyhubené zvíře bez povolení množit.
Pokud se evropská zoo rozhodne populaci siky vietnamského přirozenou cestou rozšířit, musí požádat o výjimku, což je podle Pluháčka velmi zdlouhavý byrokratický proces s nejistým výsledkem. Pluháček upozornil, že je již znám první případ, kdy výjimka pro rozmnožení siky vietnamského zoo udělena nebyla. Tyto komplikace mohou mnoho zoologických zahrad odradit od chovu tohoto extrémně vzácného zvířete. "Je s podivem, že při zavádění siky vietnamského na daný seznam nikdo evropský záchranný program nekontaktoval," podotkl Pluháček.
Sika vietnamský je nejjižněji žijícím poddruhem jelena sika. Obýval severní Vietnam a jižní Čínu. Před 50 lety byl zcela vyhuben a přežil jen na farmách. Z nich se dostal do zoologických zahrad v Evropě a poté i do severoamerických zoo. Olomoucká zahrada řídí od roku 2023 Evropský záchovný program tohoto v poddruhu. Loni na jaře samičky siky vietnamského porodily v olomoucké zoo šest kolouchů.
reklama