Olomoucké muzeum rozebere o valentýnském víkendu lásku z pohledu vědy
Pro pochopení principů lásky návštěvníkům poslouží i příklady ze zvířecí říše. "Lidé se například dozvědí, proč samečci pavouků nosí samičkám pečlivě zabalenou kořist, proč ptáci při námluvách nabízejí ryby jako důkaz své zdatnosti a jak se i v hmyzí říši objevují pokusy o klamání pomocí falešných dárků," uvedla mluvčí muzea.
Experimentátor Vojtěch Neuwirth, absolvent Přírodovědecké fakulty UP a nadšenec do vědy o čokoládě, návštěvníkům v další sekci poodhalí, jak vzniká dokonalá pralinka a proč tento pokrm působí tak neodolatelně. V expozici Do historie! se návštěvníci vydají do minulosti a zjistí, jaká afrodiziaka používali naši předkové; některá z nich budou moct i ochutnat.
Pozornost bude věnována také fyzikálním souvislostem, které ovlivňují lidské vnímání a emoce. "V expozici Světlo a tma si lidé sami vyzkouší, jak světlo ovlivňuje naše emoce i vztah k jídlu. Ukážeme, že to, co vnímáme jako chuť, čerstvost nebo přitažlivost, není jen otázka osobních preferencí, ale také fyzikálních podmínek kolem nás," doplnila koordinátorka akce Šárka Kostková.
Téma lásky prostoupí i dalšími prostory muzea - v kreativní dílně si zájemci budou moci vyrobit třpytivá čokoládová srdíčka, v chemické laboratoři uvidí sladké pokusy a v planetáriu se budou moci zaposlouchat do milostných příběhů mezi hvězdami. V sobotu se navíc uskuteční večer pro dospělé, který nabídne ochutnávky zmrzliny mražené kapalným dusíkem, hudební doprovod a volný pohyb mezi expozicemi po zavírací době. Vstupenky na večerní část 18+ jsou k dispozici on-line nebo přímo v Pevnosti poznání. Více informací o programu je na stránkách muzea.
