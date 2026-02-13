https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/olomoucke-muzeum-rozebere-o-valentynskem-vikendu-lasku-z-pohledu-vedy
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Olomoucké muzeum rozebere o valentýnském víkendu lásku z pohledu vědy

13.2.2026 13:21 | OLOMOUC (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | Pikist
Pomocí přírodních věd rozeberou tento víkend fenomén lásky zástupci Pevnosti poznání v Olomouci. Podívají se na ni prostřednictvím biologie, chemie, fyziky, zeměpisu nebo historie. Chybět však nebudou ani příklady námluv ze zvířecí říše nebo ochutnávka afrodiziak z dob minulých. Tematický víkend s názvem Láska je věda mnohou návštěvníci pojmout jako netradiční oslavu Valentýna, sdělila ČTK mluvčí muzea Martina Vysloužilová. Novinkou je sobotní večerní program 18+ určený výhradně dospělým.
 
Akce podle vedoucího Pevnosti poznání Davida Smrčky ukáže, že i zdánlivě osobní prožitky mají pevné ukotvení v přírodních zákonech. "Naším cílem je dlouhodobě přibližovat vědu prostřednictvím témat, která jsou lidem blízká. Láska je univerzální zkušenost, na níž lze srozumitelně ukázat, jak fungují přírodní procesy kolem nás i v nás samotných," uvedl Smrčka.

Pro pochopení principů lásky návštěvníkům poslouží i příklady ze zvířecí říše. "Lidé se například dozvědí, proč samečci pavouků nosí samičkám pečlivě zabalenou kořist, proč ptáci při námluvách nabízejí ryby jako důkaz své zdatnosti a jak se i v hmyzí říši objevují pokusy o klamání pomocí falešných dárků," uvedla mluvčí muzea.

Experimentátor Vojtěch Neuwirth, absolvent Přírodovědecké fakulty UP a nadšenec do vědy o čokoládě, návštěvníkům v další sekci poodhalí, jak vzniká dokonalá pralinka a proč tento pokrm působí tak neodolatelně. V expozici Do historie! se návštěvníci vydají do minulosti a zjistí, jaká afrodiziaka používali naši předkové; některá z nich budou moct i ochutnat.

Pozornost bude věnována také fyzikálním souvislostem, které ovlivňují lidské vnímání a emoce. "V expozici Světlo a tma si lidé sami vyzkouší, jak světlo ovlivňuje naše emoce i vztah k jídlu. Ukážeme, že to, co vnímáme jako chuť, čerstvost nebo přitažlivost, není jen otázka osobních preferencí, ale také fyzikálních podmínek kolem nás," doplnila koordinátorka akce Šárka Kostková.

Téma lásky prostoupí i dalšími prostory muzea - v kreativní dílně si zájemci budou moci vyrobit třpytivá čokoládová srdíčka, v chemické laboratoři uvidí sladké pokusy a v planetáriu se budou moci zaposlouchat do milostných příběhů mezi hvězdami. V sobotu se navíc uskuteční večer pro dospělé, který nabídne ochutnávky zmrzliny mražené kapalným dusíkem, hudební doprovod a volný pohyb mezi expozicemi po zavírací době. Vstupenky na večerní část 18+ jsou k dispozici on-line nebo přímo v Pevnosti poznání. Více informací o programu je na stránkách muzea.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Růže damašská Foto: Hélène Rival Wikimedia Commons Teplická botanická zahrada chystá netradiční výstavu vůní rostlin Vajíčka Foto: Jean and Fred Hort Flickr Není vejce jako vejce, ukazuje nová výstava Jihomoravského muzea ve Znojmě Vosa útočná Foto: u278 Flickr Kolínské muzeum připravilo druhou část stálé přírodovědné expozice Svět hmyzu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist