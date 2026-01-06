https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/olomoucky-kraj-schvalil-linku-na-alternativni-palivo-z-odpadu-v-prostejove
Olomoucký kraj schválil linku na alternativní palivo z odpadu v Prostějově

6.1.2026 01:05 | PROSTĚJOV (ČTK)
Olomoucký krajský úřad souhlasí se stavbou linky na výrobu tuhého alternativního paliva (TAP) v Prostějově. Plánovaná linka má ročně zpracovat až 80 000 tun především komunálního odpadu. Souhlasné stanovisko kraje je závazné pro navazující územní a stavební řízení. Společnost FCC ČR tak může pokračovat v přípravě projektu, ke kterému má část obyvatel Prostějova výhrady.
 
Firma FCC ČR původně zamýšlela linku s kapacitou 50 000 tun energeticky využitelného odpadu ročně vybudovat ve svém areálu poblíž hlavního nádraží v Prostějově. Kvůli odporu obyvatel však projekt přesunula do průmyslové zóny v Kojetínské ulici a zároveň zvýšila roční kapacitu na 80 000 tun. Většinu má tvořit směsný komunální odpad a objemný odpad z měst a obcí.

Podle posudku zpracovaného pro posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) negativní vlivy výroby TAP z odpadu nepřesáhnou při dodržení stanovených podmínek zákonné limity. Krajský úřad v kladném stanovisku uvedl, že projekt nebude mít v této části Prostějova významný negativní dopad na kvalitu ovzduší, hlukovou situaci ani na veřejné zdraví a jeho vlivy budou převážně lokální.

Linka má zpracovávat komunální a průmyslové odpady i zbytky z třídíren a vyrábět z nich TAP, které bude dodávat například do Teplárny Přerov či do firmy Cement Hranice. Podle ekologického spolku Ajdony zpracovatelská kapacita výrazně převyšuje potřeby Prostějova a povede k dovozu odpadu z jiných měst, přičemž původ odpadu nebyl v dokumentaci k projektu dostatečně uveden.

Krajský úřad v závazném stanovisku stanovil podmínky pro stavbu a provoz linky, které se týkají například dopravy, hluku, prašnosti a pachových látek. Denní dopravní zatížení nesmí překročit 78 přejezdů těžkých nákladních aut a provoz linky nesmí zvýšit dopravu v ulici Vrahovická a v navazujících ulicích. Součástí projektu mají být opatření ke snížení zápachu, například mlžící jednotky v zásobních boxech odpadů, a důsledné uzavření technologie v hale. Platnost závazného stanoviska je sedm let a může být na žádost investora prodloužena o dalších pět let.

Společnost FCC nejprve plánovala výrobu TAP v Biskupicích u Prostějova, kvůli odporu obyvatel a zastupitelstva ale od záměru upustila a zaměřila se na Prostějov. Chystanou zpracovatelskou kapacitu linky na TAP nabídla firma FCC i prostějovské radnici, která odešla ze Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje. Tato krajská firma vlastněná samosprávami zajistí pro města a obce společnou likvidaci odpadu poté, co budou zpřísněny podmínky pro nakládání s odpady.

