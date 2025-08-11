Operační program Životní prostředí podpořil od roku 2007 přes 32 000 projektů
O podporu z OPŽP mohou žádat obce, města, neziskové organizace, zemědělské podniky i jednotlivci. Peníze jsou v programu rozdělovány prostřednictvím dotačních výzev. Podle Státního fondu životního prostředí ČR, který program spravuje, bylo k 1. srpnu schváleno 3319 projektů s podporou přesahující 47,5 miliardy korun, což odpovídá zhruba třem čtvrtinám dostupných peněz. Od roku 2021 bylo vyhlášeno 89 dotačních výzev. Do konce roku 2025 má přibýt dalších devět s 1,35 miliardy korun.
V současném programovém období směřuje největší část peněz do vodohospodářské infrastruktury, zejména do výstavby a modernizace čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody a vodovodů.
"Do vodohospodářské oblasti plynuly od roku 2021 investice přesahující 13 miliard korun. Díky nim se vybuduje nebo zmodernizuje 118 čistíren, 74 zdrojů a 35 úpraven pitné vody, vznikne 551 kilometrů nových vodovodů. Na kvalitní zásobování vodou se napojí více než 155 000 obyvatel," řekl Hladík.
Podpora se ale týká také zateplování veřejných budov, instalace obnovitelných zdrojů energie a projektů oběhového hospodářství, například výstavby a modernizace sběrných dvorů a třídicích linek.
"V oblasti oběhového hospodářství se zaměřujeme například na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, třídicích linek či zařízení na dotřiďování odpadů," uvedl vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí MŽP Jan Kříž.
Podle ministerstva by projekty měly vést ke snížení konečné spotřeby energie o nejméně 950 terajoulů ročně a ke zvýšení kapacity výroby energie z obnovitelných zdrojů o více než 410 megawattů. Při adaptaci na změnu klimatu má být v městech a obcích obnoveno nebo nově vysazeno přes 2200 hektarů zeleně.
Další peníze míří na zlepšení kvality ovzduší, obnovu mokřadů, sanaci ekologických zátěží či modernizaci environmentálních center.
