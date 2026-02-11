Ostrava opět chystá aukci surového dříví, akce má u lidí ohlas
"Aukce dříví, co se týká nabízených dřevin, bude jistě mnohem pestřejší, než tomu bylo v roce 2023, kdy proběhla první aukce dříví vytěženého v zimním období pouze z našich městských lesů," doplnil Boháč.
Veřejná aukce dříví se bude konat 25. února, zájemci své nabídky musí předložit do 14:00. Nabízené dříví si v předchozích dvou dnech mohou prohlédnout v manipulačním skladu v Ostravě-Přívoze. Vyhodnocení nabídek je naplánováno na 26. února. Ostravské městské lesy a zeleň aukci pořádají ve spolupráci se Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v České republice.
"Nabídkový katalog draženého dříví bude všem zájemcům o koupi k dispozici na stránkách www.svolobchodni.cz. Katalog obsahuje tradičně kromě nabídkových listů ještě základní informace k pořádané aukci, to znamená formulář účastníka aukce a orientační mapu,“ řekl jednatel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň Vladimír Blahuta. Vydražené dřevo si lze odvézt až po zaplacení kupní ceny. Městská společnost je schopna zajistit zájemcům i jeho přepravu. Dříví do aukce stále mohou nabídnout i vlastníci lesů, a to nejpozději do 13. února.
