Ostrava opět chystá aukci surového dříví, akce má u lidí ohlas

11.2.2026 01:09 | OSTRAVA (ČTK)
Městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň ve spolupráci s dalšími partnery na konec února znovu připravuje aukci surového dříví. O aukce je mezi lidmi zájem, v krajském městě se letos uskuteční třetím rokem. Zájemci opět budou moci vybírat z mnoha druhů dřevin, například dubu, jasanu či modřínu, sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
 
"Pokud se ohlédneme za výsledky aukce pořádané v loňském roce můžeme s potěšením konstatovat, že se těšila velkému zájmu, a to jak prodávajících, tak kupujících a veškeré nabízené dříví si našlo svého kupce," řekl náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). Právě úspěchy předchozích aukcí město motivovaly k pokračování veřejné dražby dříví, která je v regionu ojedinělá.

"Aukce dříví, co se týká nabízených dřevin, bude jistě mnohem pestřejší, než tomu bylo v roce 2023, kdy proběhla první aukce dříví vytěženého v zimním období pouze z našich městských lesů," doplnil Boháč.

Veřejná aukce dříví se bude konat 25. února, zájemci své nabídky musí předložit do 14:00. Nabízené dříví si v předchozích dvou dnech mohou prohlédnout v manipulačním skladu v Ostravě-Přívoze. Vyhodnocení nabídek je naplánováno na 26. února. Ostravské městské lesy a zeleň aukci pořádají ve spolupráci se Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v České republice.

"Nabídkový katalog draženého dříví bude všem zájemcům o koupi k dispozici na stránkách www.svolobchodni.cz. Katalog obsahuje tradičně kromě nabídkových listů ještě základní informace k pořádané aukci, to znamená formulář účastníka aukce a orientační mapu,“ řekl jednatel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň Vladimír Blahuta. Vydražené dřevo si lze odvézt až po zaplacení kupní ceny. Městská společnost je schopna zajistit zájemcům i jeho přepravu. Dříví do aukce stále mohou nabídnout i vlastníci lesů, a to nejpozději do 13. února.

