https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ostravska-zoo-prisla-o-nejstarsi-samici-plamenaka-zila-tam-od-roku-1979
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ostravská zoo přišla o nejstarší samici plameňáka, žila tam od roku 1979

11.1.2026 19:31 | OSTRAVA (ČTK)
Foto | M. Vlčková / Zoo Ostrava
V ostravské zoologické zahradě o víkendu uhynula nejstarší samice plameňáka kubánského. Bylo jí nejméně 50 let a patřila do zakládajícího hejna. Chovu plameňáků se zahrada věnuje od roku 1979. Novinářům to sdělila mluvčí zoo Šárka Nováková.
 
"Tito nápadně zbarvení ptáci se mohou dožívat vysokého věku - okolo 50 let, ale i více. Do loňského roku žili v ostravském hejnu dva jedinci, kteří tvořili zakládající hejno. Samec uhynul loni koncem ledna, nejstarší samice v sobotu," uvedla mluvčí.

Přesný věk nejstarších plameňáků v ostravské zoo nebyl znám, protože byli v roce 1979 přivezeni už jako dospělí, tedy minimálně tříletí. "Většina uhynula na přelomu tisíciletí, poslední dva jednici je přežili o více než 20 let," řekla Nováková. Za život samice odchovala s partnerem pět mláďat, která se pak také zapojila do rozmnožování.

"Samici se postupně zhoršoval zrak, na jedno oko přestala vidět úplně a hůř chodila. Poslední týdny už také nenásledovala hejno do venkovního výběhu, raději zůstávala v teplém pavilonu," řekla chovatelka Martina Cholevíková. Samice byla, tak jako všechna zvířata vyššího věku, pravidelně monitorována. V případě zhoršení stavu byla připravena varianta utracení.

Současné hejno plameňáků kubánských v ostravské zoo je více než desetkrát početnější než na začátku chovu. Aktuálně čítá 65 členů, z toho 36 samců a 29 samic. "Mezi intenzivně zbarvenými dospělými plameňáky jsou stále dobře rozeznatelná loňská mláďata, kterých je šest, a to čtyři samci a dvě samice. Nejsou ještě tak intenzivně zbarveni," doplnila mluvčí. Celkem se za dobu chovu podařilo v Ostravě odchovat přes 100 mláďat.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: ZOO Zlín Řada zvířat ve zlínské zoo si užívá sníh, jiná se hřejí u infrazářičů Pár želv obrovských Foto: Depositphotos Plzeňská zoo postaví ke svému 100. výročí skleník s pralesem a želvami obrovskými Zoo v zimě Foto: Pavel Vlček Zoo Ostrava Zoo zkracují kvůli mrazům některým druhům pobyt venku

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist