Ostravská zoo přišla o nejstarší samici plameňáka, žila tam od roku 1979
Přesný věk nejstarších plameňáků v ostravské zoo nebyl znám, protože byli v roce 1979 přivezeni už jako dospělí, tedy minimálně tříletí. "Většina uhynula na přelomu tisíciletí, poslední dva jednici je přežili o více než 20 let," řekla Nováková. Za život samice odchovala s partnerem pět mláďat, která se pak také zapojila do rozmnožování.
"Samici se postupně zhoršoval zrak, na jedno oko přestala vidět úplně a hůř chodila. Poslední týdny už také nenásledovala hejno do venkovního výběhu, raději zůstávala v teplém pavilonu," řekla chovatelka Martina Cholevíková. Samice byla, tak jako všechna zvířata vyššího věku, pravidelně monitorována. V případě zhoršení stavu byla připravena varianta utracení.
Současné hejno plameňáků kubánských v ostravské zoo je více než desetkrát početnější než na začátku chovu. Aktuálně čítá 65 členů, z toho 36 samců a 29 samic. "Mezi intenzivně zbarvenými dospělými plameňáky jsou stále dobře rozeznatelná loňská mláďata, kterých je šest, a to čtyři samci a dvě samice. Nejsou ještě tak intenzivně zbarveni," doplnila mluvčí. Celkem se za dobu chovu podařilo v Ostravě odchovat přes 100 mláďat.
