Ostravské zoo se daří odchovávat mláďata kriticky ohrožených gekonů modrých
Chovu gekonů modrých se zoologická zahrada věnuje od roku 2021, kdy byl do Ostravy přivezen pár z lipské zoo. Dospělý samec se vyznačuje jasně modrým zbarvením, samice a mladí samci jsou hnědí až olivově zelení.
"Do loňského roku byli gekoni chováni v zázemí, kde se také vylíhlo celkem 29 mláďat. Z toho 18 se podařilo úspěšně odchovat, což znamená, že se dožili věku více než sedmi měsíců. Po vybudování nového terária v pavilonu Tanganika v roce 2024 mohou jeden pár obdivovat i návštěvníci," uvedla mluvčí.
V zázemí pobývají další chovné páry. Každý má svůj prostor, protože zvířata jsou silně teritoriální a není možné je chovat ve skupině. Samička snáší dvě vajíčka a přilepuje je na podklad, v teráriu například na sklo.
"Vajíčka plazů odebíráme obvykle do líhně, kde jsme jim schopni zajistit vhodné podmínky pro inkubaci. S pevně přilepenými vajíčky byl ale problém, při manipulaci hrozilo, že se vajíčko rozbije nebo praskne. Proto jsme do terárií v zázemí umístili tunýlky z bambusu, v nichž jsou zasunuty plastové tubičky. Samičky je k nakladení vajec skutečně využívají, takže pak můžeme vajíčka i s trubičkou bezpečně přemístit do líhně," uvedl terarista James Bono.
Mláďata se z vajíček líhnou po přibližně deseti týdnech. Měří 2,5 až tři centimetry. Podobně jako u jiných druhů ještěrů, jsou hned po vylíhnutí samostatná a nevyžadují péči rodičů. Jako potravu dostávají chvostoskoky nebo čerstvě vylíhlé cvrčky. Starším mláďatům chovatelé podávají octomilky a dospělým gekonům mikrocvrčky.
Všechna mláďata v ostravské zoo jsou umístěna v chovatelském zázemí. "Aktuálně zde pobývá šest mláďat vylíhlých na konci léta a během podzimu. Dále několik starších mláďat a další chovné páry. Celkem tedy 17 jedinců v zázemí a dva v pavilonu Tanganika," doplnil Bono.
