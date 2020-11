Otrávená labuť Bae v New Yorku měla štěstí, zachránili ji

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | David W. Leindecker / Shutterstock "I když žijeme v betonové džungli, jakmile se rozhlédnete, zjistíte, že jsme obklopeni přírodou a divočinou. Příroda je Newyorčan stejně jako my a je naší povinností navzájem se chránit," řekla zachránkyně. Ilustrační obrázek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ariel Cordovaová-Rojasová chtěla minulý týden v newyorské přírodní rezervaci Jamaica Bay oslavit třicetiny. Skončila ale s osmikilovou nemocnou labutí v náručí a pěšky, autem a metrem ji dopravila na manhattanskou ptačí kliniku, napsala agentura AP.

Labuť se otrávila olovem a Ariel to rozpoznala podle symptomů díky svému pětiletému působení na newyorské klinice pro divoké ptáky. V rezervaci 5. listopadu viděla osamocenou labuť v trávě u vody. Když se k ní přiblížila, zjistila, že pták není schopen letu ani chůze. Zabalila ho do své bundy a s labutí v náručí se vydala ke vstupu do rezervace vzdálenému 1,5 kilometru.

Telefonáty záchranářským organizacím nikam nevedly a nakonec se jedni manželé nabídli, že ženu s labutí, která dostala jméno Bae, dovezou k nejbližší stanici metra. Na stanici Nostrand v Brooklynu pak čekal zaměstnanec nadace pro divoké ptactvo, který pomohl dostat ženu i labuť na kliniku v Upper West Side na Manhattanu.

Agentura AP napsala, že Bae trpěla otravou olovem a dostala antibakteriální a fungicidní léky. Začala se zotavovat a spřátelila se na klinice s jinou labutí. Do přírody se bude moci vrátit za tři až osm týdnů, řekla Ariel.

Podle ní si lidé o Newyorčanech myslí, že jsou hrubí a necitelní, ale pravda je, že jsou jenom příliš zaneprázdnění a stále někam spěchají. "I když žijeme v betonové džungli, jakmile se rozhlédnete, zjistíte, že jsme obklopeni přírodou a divočinou. Příroda je Newyorčan stejně jako my a je naší povinností navzájem se chránit," řekla Cordovaová-Rojasová.

Labutě se vznešeně vzpřímenými krky nejsou původními obyvateli Severní Ameriky. V New Yorku a vůbec podél atlantického pobřeží se rozmnožily, když byly v 19. století přiváženy, aby zdobily parky a luxusní sídla. V šesti amerických státech se jich ale snaží zbavit, rozbíjejí jim vejce, střílejí je a dospělé jedince tráví plynem. Považují totiž tyto ptáky za ohrožení původních druhů, rostlin i lidí. Stát New York má vlastní postup, který v roce 2016 stvrdil guvernér Andrew Cuomo podpisem zákona. Na severu státu je povoleno labuť zabít, pokud ji není možné odchytit a umístit do náležitého zařízení. Na jihu se stavy redukují poškozováním vajec.

reklama