Pachatelé v Prostějově ničí kontejnery na textil, opravy stojí tisíce korun

30.12.2025 00:40 | PROSTĚJOV (ČTK)
Ilustrační foto
Zdroj | Depositphotos
Několik desítek kontejnerů na textil poničili v posledních týdnech v Prostějově pachatelé z řad obyvatel města i lidí bez domova, kteří se násilně snaží vniknout do sběrných nádob a vybírají z nich použitelné oblečení. Radnice hovoří o organizovaných nájezdech na kontejnery s textilem. Jejich výsledkem jsou mnohatisícové škody i znehodnocený textil, který místo v charitativních skladech končí v blátě na ulici. ČTK to sdělil primátorův náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko).
 
Pachatelé se podle Pospíšila již nespokojí jen s pokusem o vyjmutí několika kousků oblečení z plechového kontejneru. "Narážíme na případy, kdy jsou zámky uřezány nebo jsou dokonce páčidly ohnuty celé plechové dveře nádob tak, aby se dovnitř mohl dospělý člověk nasoukat," uvedl Pospíšil. Poškozených kontejnerů přibylo s příchodem zimního počasí. Oprava jednoho kontejneru stojí několik tisíc korun.

Oblečení, které se pachatelům nehodí, zůstává ležet opodál na zemi, kde navlhne a zplesniví. Lidé, kteří textil do kontejnerů v dobré víře vložili, jsou pak frustrováni, když vidí své čisté oblečení rozházené po chodníku. Pospíšil upozornil, že ostré hrany ohnutého plechu jsou nebezpečné, a to i pro pracovníky, kteří kontejnery vyvážejí.

Město má podle Pospíšila povinnost zajistit občanům možnost třídit odpad včetně textilu. Kontejnery na textil proto nelze plošně a bez náhrady odstranit, i když by se to v některých lokalitách jevilo jako nejrychlejší řešení. Radnice proto jedná s provozovatelem sběrných nádob na textil o tom, aby zajistil pravidelný vývoz textilu minimálně jednou za čtrnáct dní, aby se kolem přeplněných kontejnerů nepovalovaly pytle s oblečením.

