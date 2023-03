Pachové ohradníky na Vysočině snížily počet nehod se zvěří o polovinu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pachové ohradníky, které s přispěním Kraje Vysočina instalují myslivecké spolky kolem vybraných silnic, snížily podle informací kraje od roku 2009 počet střetů aut se zvěří na ošetřených úsecích o více než 50 procent. Absolutní počet nahlášených nehod aut se zvěří na Vysočině ale podle policejních statistik pořád roste, za letošní první dva měsíce jich bylo 281.

Ohradníky, jejichž hlavní součástí je hmota s pachem predátora, což má zvěř odrazovat od pohybu u silnic, jsou podél některých silnic na Vysočině od roku 2010. Vysočina hradí pěny a nástřiky, práci a instalaci kůlů, na kterých je pěna nanesená, zajišťují myslivci. Kraj jim ročně na pachové ohradníky vyčleňuje 250 000 korun. Letos budou podle náměstkyně hejtmana Vysočiny Hany Hajnové (Piráti) pachové ohradníky kolem 112 kilometrů silnic.

Umístění ohradníků je zaznamenané ve zvláštní mapě. Její aktualizovanou verzi dostává vždy v dubnu i Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina, aby ohradníkům mohla přizpůsobit pravidelnou údržbu podél silnic. Ohradníky je nutné pravidelně obnovovat, někdy je poničí údržba silnic, jindy třeba zemědělská technika, protože často stojí na rozhraní silničního příkopu a polí. Nástřik je nutné obnovovat po dvou až třech měsících.

Nejvíc ohradníků je na Třebíčsku, jsou asi na 34 kilometrech silnic. Úseky byly vybrané na základě počtu nehod se zvěří. "Jsou to hlavně velké tahy, kde doopravdy ke střetům se zvěří nejčastěji dochází. I z mé osobní zkušenosti díky tomu ke snížení dochází, samozřejmě to není stoprocentní, ale určitě dochází k minimálně polovičnímu snížení. Pokud se to samozřejmě aplikuje správně," řekl ČTK předseda Okresního mysliveckého spolku Třebíč František Kazda. Nástřik podle něho cílí hlavně na srnčí zvěř a jeleny. "Problematičtější je to s prasaty, ty na to zase tolik nereagují. Měla by tam (v postřiku) být nějaká směs pachů predátorů, takže zvěř, která se těch predátorů bojí, by na to měla reagovat. V našich podmínkách okresu Třebíč je to převážně srnčí zvěř," řekl Kazda.

Nehod, při kterých byla sražená zvěř, evidovala loni policie v kraji podle policejní mluvčí Dany Čírtkové 2006, o 73 víc než v roce 2021. Od roku 2015 se počet ohlášených nehod se zvěří v kraji zdvojnásobil. V roce 2010 jich bylo evidovaných 297.

Podle Kazdy je vhodné volat policii k nehodě, při které je sražené zvíře, vždy, protože byla poškozena cizí věc. "Pokud se tak nestane, jako že se tak někdy neděje, tak by to měl (řidič) správně nahlásit místně příslušnému mysliveckému hospodáři. Pokud by si někdo to zvíře přisvojil, tak se vlastně dopouští pytláctví," řekl Kazda.

reklama