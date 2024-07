Pardubice obnovují na podnět obyvatel arboretum na Dukle

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hans / pixabay.com Ilustrační foto

Město Pardubice začalo s výsadbou chybějících stromů a keřů v arboretu na sídlišti Dukla, další práce budou pokračovat na podzim. V minulosti stav dendrologické zahrady kritizovali aktivisté. Arboretum ohraničují ulice Teplého, Československé armády, Rožkova a Staňkova. Je tam odhadem stovka druhů dřevin.Město nechalo v roce 2014 dendrologickou zahradu omladit a získalo na to evropské dotace. Od té doby po deset let trvá takzvaná udržitelnost, kdy příjemce dotací musí dodržet dotační podmínky.

Aktivisté poukazovali na to, že péče neodpovídá projektu a že na některých stanovištích chybí stromy a keře, případně jsou stromy ve špatném stavu. Na jejich popud se v arboretu nedávno uskutečnila kontrola Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

"Úředníci v květnu zjistili stejný stav, jako naše nedávná analýza, my už činili kroky k nápravě. Bohužel někteří spoluobčané nám během dosadby příliš nepomáhají a stává se, že nově vysázené keře mizí," řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO). Například někdo vytrhal záhony růží.

Některým stromům se nedaří na jejich místě, město je ale po dohodě s úředníky může vysadit o kousek dál, aby prospívaly lépe. "Nebo je můžeme nahradit za podobné druhy, aby pořád arboretum mělo svůj smysl, ale stromy tam zbytečně nehynuly, protože tam pro ně nejsou vhodné podmínky," řekla Klčová.

O arboretum se dosud starala soukromá firma, kterou najal městský obvod. Od června péči převezmou Služby města Pardubic, které mají na starosti například Tyršovy sady, centrální park. "Věříme, že se nám podaří dostat arboretum do takového stavu, aby byli občané Dukly spokojeni," řekla Klčová.

První část arboreta pochází z 50. let minulého století. Dokončené bylo v roce 1994, v květnu tak slaví 30 let existence. Mezi nejvzácnější dřeviny arboreta patří korkovník sachalinský, metasekvoje čínská, trnovník lepkavý nebo štědřenec alpský. Metasekvoje byly do roku 1941 známé jen jako zkameněliny, pak ale v Číně objevili živé exempláře.

