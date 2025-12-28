https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/park-u-svitavske-psychiatrie-se-dockal-obnovy-otevreni-bude-na-jare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Park u svitavské psychiatrie se dočkal obnovy, otevření bude na jaře

28.12.2025 17:28 | SVITAVY (ČTK)
Foto | Eric X / Unsplash
Park u červeného pseudorománského kostela ve Svitavách bude do konce roku obnovený. Místo patřící k psychiatrii Svitavské nemocnice bude od jara přístupné pacientům i veřejnosti. ČTK to řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Štefka (ANO).
 
Náklady na opravu parku byly přes 20 milionů korun. "Prostor byl zanedbaný, v neutěšeném stavu. Když se park zpřístupní, nebude svádět k tomu, že tam budou chodit bezdomovci kouřit a pít alkohol. Obnova parku bude ve prospěch pro město," řekl Štefka.

Firma obnovila cesty, vytvořila záhony, sázela keře a stromy. Efekt bude patrnější na jaře, až se vše zazelená, a také o několik let později, až zeleň doroste, dodal Štefka. "Park je hotový, ale ještě je potřeba opravit zeď, která odděluje park od psychiatrie. Byla špatná, bourá se a bude se stavět nová. To buduje nemocnice, hotovo bude mít v únoru nebo březnu," řekl Štefka.

Do parku budou moci lidé chodit, až bude zeď hotová. Veřejnost tak bude moci park reálně využívat až po úplném dokončení projektu, dle předpokladu v průběhu druhého čtvrtletí příštího roku," uvedla mluvčí Svitav Kateřina Kotasová.

Další park, který pomůže Pardubický kraj obnovit, je u nemocnice v Litomyšli na Svitavsku. Kraj dodal mobiliář, město bude pracovat na obnově zeleně, řekl Štefka. Revitalizaci také podstupují parky v Odborném léčebném ústavu Jevíčko na Svitavsku a Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí na Orlickoústecku. Od letoška kraj pracuje na parku v Domově u fontány v Přelouči. Vzniká tam smyslová zahrada s edukačně odpočinkovými zónami.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva.
Online diskuse

