Park u svitavské psychiatrie se dočkal obnovy, otevření bude na jaře
Firma obnovila cesty, vytvořila záhony, sázela keře a stromy. Efekt bude patrnější na jaře, až se vše zazelená, a také o několik let později, až zeleň doroste, dodal Štefka. "Park je hotový, ale ještě je potřeba opravit zeď, která odděluje park od psychiatrie. Byla špatná, bourá se a bude se stavět nová. To buduje nemocnice, hotovo bude mít v únoru nebo březnu," řekl Štefka.
Do parku budou moci lidé chodit, až bude zeď hotová. Veřejnost tak bude moci park reálně využívat až po úplném dokončení projektu, dle předpokladu v průběhu druhého čtvrtletí příštího roku," uvedla mluvčí Svitav Kateřina Kotasová.
Další park, který pomůže Pardubický kraj obnovit, je u nemocnice v Litomyšli na Svitavsku. Kraj dodal mobiliář, město bude pracovat na obnově zeleně, řekl Štefka. Revitalizaci také podstupují parky v Odborném léčebném ústavu Jevíčko na Svitavsku a Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí na Orlickoústecku. Od letoška kraj pracuje na parku v Domově u fontány v Přelouči. Vzniká tam smyslová zahrada s edukačně odpočinkovými zónami.
