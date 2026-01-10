Pevnost poznání chystá sérii akcí zaměřenou na ptáky. Připojila se i k Ptačí hodince
Další akce čekají návštěvníky během celého ledna - ve vědeckých dílnách Pevnosti poznání si budou moci vyrobit například závěsné krmítko ze dřeva. Ptačí tematice se bude věnovat také expozice věnovaná fyzice, ta nabídne komentované prohlídky v planetáriu zaměřené na vesmírné objekty spojené s ptačí tematikou, jako je souhvězdí Labuť či Soví mlhovina. "V laboratoři si lidé pomocí chromatografie obarví ptačí pera, pokusem nasimulují let sokola při jeho rychlém lovu a z vaječných skořápek vyextrahují látku, která svítí pod UV zářením," doplnila koordinátorka aktivit Šárka Kostková.
Pevnost poznání se k akci Ptačí hodinka připojuje pošesté. Odborníci v tomto dlouhodobém projektu zjišťují, kteří ptáci u nás v zimě ubývají, či naopak přibývají. "Díky zapojení veřejnosti získáváme každoročně množství důležitých dat o tom, kteří ptáci zimují v Česku v blízkosti lidí a jak se v průběhu let mění jejich početnost a chování," uvedl koordinátor akce Filip Tuháček. Jedním z cílů je také získat informace o výskytu ptáků, kteří dříve odlétali zimovat do Středomoří, avšak kvůli stále teplejším zimám zůstávají v Česku. Příkladem je holub hřivnáč, špaček obecný nebo pěnice černohlavá," doplnil Tuháček.
Do posledního ročníku akce se zapojilo zhruba 36 000 dobrovolníků, kteří během jednoho víkendu pozorovali více než 779 000 ptáků.
