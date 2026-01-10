https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pevnost-poznani-chysta-serii-akci-zamerenou-na-ptaky-pripoji-se-k-ptaci-hodince
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pevnost poznání chystá sérii akcí zaměřenou na ptáky. Připojila se i k Ptačí hodince

10.1.2026 16:27 | OLOMOUC (ČTK)
Sýkorka se semínkem
Sýkorka se semínkem
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | StockPhotoAstur / Shutterstock
Rozpoznání ptačích hlasů, správné přikrmování opeřenců v zimě nebo pomoc zraněnému ptákovi se stanou hlavním tématem série akcí, které chystá pro milovníky přírody olomoucké interaktivní muzeum Pevnost poznání. Během ledna zájemcům nabídne tematické workshopy, výstavy, přednášky nebo komentované prohlídky, sdělila ČTK mluvčí muzea Martina Vysloužilová. Muzeum se tímto programem zapojí pošesté do celorepublikového projektu Ptačí hodinka České společnosti ornitologické (ČSO). Letošní 11. ročník se uskuteční od pátku do neděle.
 
Pozorování a sčítání ptáků je naplánováno tento víkend u budovy pevnosti. U krmítka bude zájemcům asistovat zoolog Evžen Tošenovský, lidé budou moci pozorovat ptáky zblízka pomocí zapůjčených dalekohledů. "V minulosti jsme u pevnostního krmítka viděli kromě běžných druhů také vzácnějšího strakapouda prostředního i jednoho zimujícího samečka rehka domácího," uvedl Tošenovský. Během víkendu návštěvníkům také poradí, jak postupovat, když v přírodě najdou zvíře v nouzi.

Další akce čekají návštěvníky během celého ledna - ve vědeckých dílnách Pevnosti poznání si budou moci vyrobit například závěsné krmítko ze dřeva. Ptačí tematice se bude věnovat také expozice věnovaná fyzice, ta nabídne komentované prohlídky v planetáriu zaměřené na vesmírné objekty spojené s ptačí tematikou, jako je souhvězdí Labuť či Soví mlhovina. "V laboratoři si lidé pomocí chromatografie obarví ptačí pera, pokusem nasimulují let sokola při jeho rychlém lovu a z vaječných skořápek vyextrahují látku, která svítí pod UV zářením," doplnila koordinátorka aktivit Šárka Kostková.

Pevnost poznání se k akci Ptačí hodinka připojuje pošesté. Odborníci v tomto dlouhodobém projektu zjišťují, kteří ptáci u nás v zimě ubývají, či naopak přibývají. "Díky zapojení veřejnosti získáváme každoročně množství důležitých dat o tom, kteří ptáci zimují v Česku v blízkosti lidí a jak se v průběhu let mění jejich početnost a chování," uvedl koordinátor akce Filip Tuháček. Jedním z cílů je také získat informace o výskytu ptáků, kteří dříve odlétali zimovat do Středomoří, avšak kvůli stále teplejším zimám zůstávají v Česku. Příkladem je holub hřivnáč, špaček obecný nebo pěnice černohlavá," doplnil Tuháček.

Do posledního ročníku akce se zapojilo zhruba 36 000 dobrovolníků, kteří během jednoho víkendu pozorovali více než 779 000 ptáků.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Pletí záhonu Foto: Depositphotos Přírodovědecká fakulta v Olomouci připravila v botanické zahradě novou výstavu. Hlavní roli má plevel Jablka Foto: JillWellington pixabay Na Jablečném dni v centru Kroměříže nechyběla výstava plodů starých odrůd orchidej Foto: Al Flickr Olomouc hostí výstavy vzácných orchidejí a exotického ptactva

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist