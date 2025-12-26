Plzeň opraví budovu Puech-Chabalovy filtrace vody. Technický unikát má 100 let
Podle Veroniky Vítové, vedoucí odboru správy infrastruktury, zachová rekonstrukce ocelovou konstrukci střechy, vyrobenou v místní Škodovce. Dělníci kompletně obnoví střešní plášť a železobetonový nosný systém. Obnoví také fasády a vymění okna i dveře.
Objekt Puech-Chabalovy filtrace byl postavený ve 20. letech minulého století firmou Müller a Kapsa podle projektu architekta plzeňského stavebního úřadu Hanuše Zápala. "Stavba má nezpochybnitelnou architektonickou hodnotu a budí zájem odborné veřejnosti. Puech-Chabalovu filtraci lze považovat za technický unikát a podle dostupných informací je dochovaná jako poslední svého druhu na světě," řekla Barbora Hájková z tiskového odboru radnice. Technologie měla podle ní ve své době špičkovou evropskou úroveň.
Filtrace zásadně zlepšila kvalitu dodávané vody a její údržba se výrazně usnadnila. Filtry bylo možné čistit pomocí tlakového vzduchu a čisté vody, nebylo nutné v nich měnit náplň. Voda zůstávala čirá a bakteriologicky bezvadná. "Této kvality bylo dosaženo díky pětistupňové filtraci, která zahrnovala usazovací nádrž, tři stupně hrubocezů, tedy filtrů naplněných štěrkem různé hrubosti a předfiltrů. Voda pak odtékala na venkovní pomalé filtry až do vodojemu na Homolce," řekla Hájková.
Od roku 2013 si budovu pronajímá firma Chabal fish k chovu ryb. V její otevírací době je objekt přístupný veřejnosti.
