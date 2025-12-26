https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/plzen-opravi-budovu-puech-chabalovy-filtrace-vody-technicky-unikat-ma-100-let
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Plzeň opraví budovu Puech-Chabalovy filtrace vody. Technický unikát má 100 let

26.12.2025 17:24 | PLZEŇ (ČTK)
Nejnižší, nejdelší trakt filtrace, uprostřed s portálem nad vchodem.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Klokan1988 / Wikimedia Commons
Plzeň připravuje rekonstrukci historické budovy Puech-Chabalovy filtrace v areálu vodárny na Homolce. Opravy zachovají technický a architektonický unikát evropského významu, jehož stav se blíží havarijnímu, řekl ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO). Tříletá rekonstrukce vyjde zhruba na 180 milionů korun, peníze už jsou ve schváleném rozpočtu. Budova filtrace byla uvedena do provozu před téměř 100 lety.
 
Projekt opravy zpracoval plzeňský Atelier Soukup Opl Švehla zaměřený na renovace památek. Akce má čerstvé stavební povolení. "Smyslem je zachovat stavbu s historickými konstrukcemi v industriálním duchu a provést rekonstrukci s maximálním respektem k původnímu architektonickému řešení, pouze s nezbytnými zásahy," uvedl primátor. Budova je podle něj architektonickým dědictvím města, a příští rok oslaví 100 let od uvedení do provozu.

Podle Veroniky Vítové, vedoucí odboru správy infrastruktury, zachová rekonstrukce ocelovou konstrukci střechy, vyrobenou v místní Škodovce. Dělníci kompletně obnoví střešní plášť a železobetonový nosný systém. Obnoví také fasády a vymění okna i dveře.

Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Klokan1988 / Wikimedia Commons

Objekt Puech-Chabalovy filtrace byl postavený ve 20. letech minulého století firmou Müller a Kapsa podle projektu architekta plzeňského stavebního úřadu Hanuše Zápala. "Stavba má nezpochybnitelnou architektonickou hodnotu a budí zájem odborné veřejnosti. Puech-Chabalovu filtraci lze považovat za technický unikát a podle dostupných informací je dochovaná jako poslední svého druhu na světě," řekla Barbora Hájková z tiskového odboru radnice. Technologie měla podle ní ve své době špičkovou evropskou úroveň.

Filtrace zásadně zlepšila kvalitu dodávané vody a její údržba se výrazně usnadnila. Filtry bylo možné čistit pomocí tlakového vzduchu a čisté vody, nebylo nutné v nich měnit náplň. Voda zůstávala čirá a bakteriologicky bezvadná. "Této kvality bylo dosaženo díky pětistupňové filtraci, která zahrnovala usazovací nádrž, tři stupně hrubocezů, tedy filtrů naplněných štěrkem různé hrubosti a předfiltrů. Voda pak odtékala na venkovní pomalé filtry až do vodojemu na Homolce," řekla Hájková.

Od roku 2013 si budovu pronajímá firma Chabal fish k chovu ryb. V její otevírací době je objekt přístupný veřejnosti.

Pražská EVVOluce

