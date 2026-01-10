Plzeňská zoo postaví ke svému 100. výročí skleník s pralesem a želvami obrovskými
Skleníku s tropickou seychelskou flórou bude dominovat expozice želv obrovských. Plzeňská zoo má tři páry, které dosud žijí v tropickém pavilonu. Chovatelé doufají, že v novém prostředí by se tyto velké suchozemské želvy mohly rozmnožit. "Už se páří, už kladou i vejce a tady bychom je mohli rozmnožit. Jako jedna z mála zoo na světě. Doufám, že se to povede příští rok nebo za dva roky, protože už letos vykladli vejce, ale neoplozené," řekl Trávníček. Želvy obrovské se dožívají i 160 let, plzeňští jedinci mají necelých 30 let a jsou to teprve želví adolescenti na začátku reprodukčního období.
Želvy obrovské doplní některé druhy menších madagaskarských želv, několik insektárií s tropickým hmyzem a zhruba stovkou afrických motýlů. Expozici doplní také etnografické zajímavosti a předměty ve stylu Afriky a Seychelských ostrovů.
Kromě nového tropického skleníku začíná zoo pracovat na projektu pavilonu medúz. Bude v bývalém policejním psinci, který loni město pro zahradu koupilo od státu za 22 milionů korun. "Měl by tam být pavilon na medúzy - systém různě velkých mořských akvárií pro tropické medúzy i medúzy studených moří. Bude tam ptačí zázemí pro vymírající druhy ptáků a docela hodně odchoven, protože spousta druhů ptáků v přírodě vymírá a je potřeba jim pomoct," popsal plány Trávníček. Náklady na stavbu zatím známé nejsou.
Plzeňská zoo začne tento rok také s opravou zadní části amfiteátru, kde sídlí vedení zahrady. Zhruba 30 milionů korun na opravy město uvolnilo už loni.
Zoologická a botanická zahrada města Plzně je druhá nejstarší v Česku, vznikla v roce 1926 ve čtvrti Doudlevce. V roce 1963 se kvůli infekci antraxu přestěhovala do areálu na Lochotíně, kde se později sloučila s botanickou zahradou. Loni do zoo přišlo 473 870 návštěvníků.
