https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/plzensky-kraj-farnost-a-obvod-dokoncily-studii-uprav-prostoru-sv.jiri-v-plzni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Plzeňský kraj, farnost a obvod dokončily studii úprav prostoru sv. Jiří v Plzni

15.2.2026 15:47 | PLZEŇ (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Mgr. Milan Zahn / Wikimedia Commons
Plzeňský kraj, farnost Lobzy a obvod Plzeň 4 dokončily krajinnou studii připravovaných úprav prostoru U sv. Jiří v Plzni-Doubravce, který je častým cílem vycházek Plzeňanů. Jde o významný historický, kulturní i přírodní areál na soutoku Berounky a Úslavy, kde je hřbitov s kostelem, a na přilehlých loukách se koná největší pouť v kraji. Do dvou let se má téměř dvouhektarová plocha zkultivovat a měly by tam být kamenné lavičky, přírodě blízké cesty s orientačním kameny, nové stromy i průhledy do řeky, řekla ČTK při dnešní prezentaci Kateřina Sádková z týmu krajinné architekty Kláry Salzmann.
 
Studii, kterou iniciovalo Biskupství plzeňské jako majitel pozemků a zpracovávala se rok, zaplatila Plzeňská teplárenská v krajském projektu Zdravá krajina, který už podpořil deset významných přírodních lokalit v regionu. Přišla na 160 000 korun. Na studii teď navážou dendrologický průzkum, návrhy kamenných prvků, projekty zemních prací a managementu území. Práce budou stát statisíce korun.

Na tomto historicky významném místě, kde začíná přírodní park Berounka, dokládají archeologické nálezy přítomnost lidí už před více než 6000 lety. "Projekt navazuje na územní studii z roku 2010 stejné architektky a dále ji rozvíjí," řekl krajský radní Petr Fišer (ANO). Plánuje se tam zpřístupnění cest, vyznačení stezek, odpočinková místa a stromy, které v horku poskytnou stín na louce. Záměr byl projednán s Povodím Vltavy, odborem životního prostředí magistrátu, památkáři, Agenturou ochrany přírody a krajiny a obvodem.

"Vzniknou tam prvky, které by měly podpořit příjemný pobyt lidí v krajině. Všechno v přírodě blízkém charakteru, protože jde o rozhraní města a vnější krajiny," řekla Jana Slavíková z krajského odboru životního prostředí a z projektu Zdravá krajina. Ta letos bude dotovat podobné projekty až osmi miliony korun, což je dvakrát více než loni.

"Je to velmi oblíbené místo, pořádají se tam poutě, vystoupení šermířů, Noc kostelů, hodně tam směřují pejskaři a cyklisté, protože tam vede panevropská cyklotrasa číslo 3. Území, které je ve stavu divoce přírodním, se stane prostupné, čisté a příjemné," řekl místostarosta obvodu Jan Kakeš (ANO). Nedaleko, u čistírny vod před lávkou, je přírodní hliněné parkoviště pro 100 aut. Nad loukou U sv. Jiří začíná cyklostezka s in-line dráhou do Chrástu. Obvod tam do června vybuduje nástupní místo Posed s bistrem, venkovním sezením, multifunkční místností s rozhlednou, WC, skříňkami pro bruslaře a s pumptracky.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Nejnižší, nejdelší trakt filtrace. Foto: Klokan1988 Wikimedia Commons Plzeň opraví budovu Puech-Chabalovy filtrace vody. Technický unikát má 100 let Drábské světničky Foto: Lesy ČR Lesy ČR obnovují Drábské světničky, návštěvníky přivítají v létě UJEP oživuje zaniklou obec Fukov Foto: UJEP Technologie vrací duši ztraceným místům: Studentka tvoří digitální rekonstrukci zaniklé obce Fukov

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist