Plzeňský kraj, farnost a obvod dokončily studii úprav prostoru sv. Jiří v Plzni
Na tomto historicky významném místě, kde začíná přírodní park Berounka, dokládají archeologické nálezy přítomnost lidí už před více než 6000 lety. "Projekt navazuje na územní studii z roku 2010 stejné architektky a dále ji rozvíjí," řekl krajský radní Petr Fišer (ANO). Plánuje se tam zpřístupnění cest, vyznačení stezek, odpočinková místa a stromy, které v horku poskytnou stín na louce. Záměr byl projednán s Povodím Vltavy, odborem životního prostředí magistrátu, památkáři, Agenturou ochrany přírody a krajiny a obvodem.
"Vzniknou tam prvky, které by měly podpořit příjemný pobyt lidí v krajině. Všechno v přírodě blízkém charakteru, protože jde o rozhraní města a vnější krajiny," řekla Jana Slavíková z krajského odboru životního prostředí a z projektu Zdravá krajina. Ta letos bude dotovat podobné projekty až osmi miliony korun, což je dvakrát více než loni.
"Je to velmi oblíbené místo, pořádají se tam poutě, vystoupení šermířů, Noc kostelů, hodně tam směřují pejskaři a cyklisté, protože tam vede panevropská cyklotrasa číslo 3. Území, které je ve stavu divoce přírodním, se stane prostupné, čisté a příjemné," řekl místostarosta obvodu Jan Kakeš (ANO). Nedaleko, u čistírny vod před lávkou, je přírodní hliněné parkoviště pro 100 aut. Nad loukou U sv. Jiří začíná cyklostezka s in-line dráhou do Chrástu. Obvod tam do června vybuduje nástupní místo Posed s bistrem, venkovním sezením, multifunkční místností s rozhlednou, WC, skříňkami pro bruslaře a s pumptracky.
