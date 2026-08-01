Po silné bouři je uzavřená část národního parku Saské Švýcarsko
Hasiči a zástupci služby civilní ochrany THW dnes nad oblast vypustili drony, aby si udělali představu o rozsahu škod. "Dnes je prioritou zmapovat oblast poškození," uvedl zástupce saského zemského okresu Björn Rosenkranz.
Podle prvního odhadu správy saských lesů Sachsenforst poškodila silná lokální bouře 25 hektarů lesa. Odklízecí práce by mohly trvat celý příští týden. Další části Saského Švýcarska, například v okolí městečka Bad Schandau u české hranice, rovněž bouře zasáhla. Stromy tu ale vítr lámal jen ojediněle.
Silné bouřky v pátek večer postihly také další oblasti Německa, například města Hamburk a Stuttgart. "Stromy padaly na auta, elektrické vedení i na ulice," uvedl mluvčí stuttgartských hasičů. U města Bad Reichenhall v Horním Bavorsku způsobil úder blesku lesní požár. Při hašení jiného požáru u Freudenbergu v Horní Falci utrpěli zranění čtyři hasiči. Freudenberg leží u bavorského města Amberg, asi 40 kilometrů západně od české hranice.
reklama