Po srážce lodi s velrybou v Austrálii zemřel muž, druhý skončil v nemocnici

Jeden muž v Austrálii zemřel a druhý se zraněními skončil v nemocnici, když do jejich lodi během rybářské výpravy narazila velryba a plavidlo převrátila. S odkazem na úřady o tom informovala agentura Reuters.

Ke střetu došlo v Botanickém zálivu u pobřeží Sydney. Jeden z rybářů byl z vody vytažen v bezvědomí a později zemřel, zatímco druhý byl ve stabilizovaném stavu převezen do nemocnice, uvedla policie. Podle předběžných zpráv velryba mohla prorazit na hladinu nedaleko nebo přímo na loď.

"Figurovala v tom velryba, kdo by si byl pomyslel, že se to může stát, je to hrozná tragédie," uvedla ministryně policie australského státu Nový Jižní Wales Yasmin Catleyová. Podle regionálního ministra služeb Jihada Diba se jednalo o "naprosto šílenou náhodu".

Zatím není jasné, o jaký druh velryby se jednalo. U australského pobřeží žije deset velkých a 20 menších druhů kytovců. Úmrtí při těchto setkáních jsou v oblasti vzácná.

