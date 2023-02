Počet solárních elektráren v Brně vzrostl od roku 2016 víc než dvojnásobně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Počet solárních elektráren v Brně se od roku 2016 do loňského listopadu zvýšil téměř dvaapůlkrát. Instalovaný výkon stoupl z 33 MWe na 40 MWe, počet elektráren stoupl z 492 na 1202. Nejvíc přibylo malých elektráren s výkonem do 10 kW, informovalo oddělení energetiky Magistrátu města Brna, které vzniklo od ledna letošního roku.

V Brně jsou čtyři elektrárny s instalovaným výkonem vyšším než jeden megawatt, i když fakticky jde pouze o dvě. "Největší elektrárna se nachází na jižní straně letiště Brno-Tuřany a spravují ji tři různé firmy. Jde ale o jednolité území s celkovým instalovaným výkonem 21,6 MWe, což představuje téměř 60 procent celého výkonu fotovoltaiky v Brně. S 90 000 panely se jedná o čtvrtou největší FVE (fotovoltaickou elektrárnu) v Česku," uvedl Martin Dvořák ve zprávě.

Takto velké elektrárny v posledních šesti letech nepřibyly, zvýšil se ale počet těch s výkonem do jednoho MW a nejvíce přibylo těch nejmenších, které obvykle lidé umisťují na střechy rodinných domů.

Na budování vlastních zdrojů energie pracuje i samotné Brno. Jeho energetická koncepce počítá s využitím až 650 střech budov v městském majetku, instalovaný výkon by tak do roku 2050 mohl dosáhnout od 350 do 1146 MWe. Ke konci roku 2022 mělo Brno fotovoltaické elektrárny na svých budovách s instalovaným výkonem 40 MWe.

Brno zatím může elektřinu ze svých solárních panelů používat jen ve vlastních budovách. To by se ale do budoucna mohlo změnit. Odborníci upozorňují na to, že až 80 procent spotřeby českých domácností by mohla pokrýt takzvaná komunitní energetika, tedy elektrárny vlastněné právě městy, obcemi, ale i zemědělskými družstvy nebo sousedy. Pro její rozvoj ale v Česku chybí legislativa, uvedlo v tiskové zprávě Hnutí Duha.

"Rozvoj komunitní energetiky umožní domácnostem, obcím či firmám zásadně snížit závislost na drahých dodávkách elektřiny ze sítě díky sdílení lokální, čisté a levné energie. Tím pomohou ke snižování výroby z fosilních paliv, a tedy k řešení klimatické krize," uvedl vedoucí energetického programu Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

Unie komunitní energetiky upozornila na loňskou analýzu společnosti EGÚ Brno, podle níž by komunitně vlastněné solární a větrné elektrárny dokázaly ročně vyrobit přes 12,5 terawatthodin elektřiny, což je téměř 80 procent spotřeby domácností v Česku.

